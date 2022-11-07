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Türkoğlu'nda sanayi sitesinin temeli atıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde inşa edilecek küçük sanayi sitesinin temeli törenle atıldı.

Türkoğlu'nda sanayi sitesinin temeli atıldı

Türkoğlu'nda sanayi sitesinin temeli atıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde inşa edilecek küçük sanayi sitesinin temeli törenle atıldı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 18:10

Türkoğlu Belediyesi tarafından inşa edilen 150 iş yeri kapasiteli tesisin 2023'ün Aralık ayında hizmete girmesi hedefleniyor.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, programda, temeli atılan tesisin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Güvenç, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçedeki esnafın derli toplu bir alanda hizmet verecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş da son zamanlarda kentte ciddi yatırımların olduğunu belirterek, ilçenin gelişimi için yoğun mücadele ve emek verdiklerini söyledi.

Türkoğlu'nda 3 organize sanayisinin bulunduğunu ifade eden Okumuş, kentin Kahramanmaraş'ta örnek gösterildiğini belirtti.

Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ekrem Karadeniz ise sanayi sitesinin yapımında emek verip gayret gösterenlere teşekkür etti.

Törene, Kaymakam Burak Keser, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çimen, Kahramanmaraş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile ilgililer katıldı.

Son Güncelleme: 07.11.2022 18:29
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Türkoğlunda Sanayi Sitesinin Temeli Atıldı
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