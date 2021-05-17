banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...

Türkoğlu Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Türkoğlu ilçesi Bayramgazi ve Tahtalıdedeler mahalle yollarında 17 kilometrelik bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Türkoğlu Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor

Türkoğlu Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Türkoğlu ilçesi Bayramgazi ve Tahtalıdedeler mahalle yollarında 17 kilometrelik bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:04
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Türkoğlu ilçesinde bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, Bayramgazi Mahallesi ve civar mahalleleri ilçe merkezine bağlayan toplamda 9 kilometrelik deforme olmuş arterde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Yine ekipler Tahtalıdedeler ve Kuyumcular Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan toplamda 7,5 kilometre uzunluğundaki arterde tamamlanan filler serme sıkıştırma uygulamasının ardından sathi kaplama çalışması gerçekleştirecek.

Onlarca Mahalle Kullanacak

Tahtalıdedeler mahalle muhtarı Ağca Kaynak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin, “Uzun yıllardır mahallemiz mahrumiyet bölgesi gibiydi. Sağ olsun Hayrettin Güngör Başkanımız talebimizle ilgilenerek yollarımızın süratle yenilenmesini sağladı. Özellikle Narlı ve Türkoğlu ilçe merkezine ulaşımımızı bu güzergâh üzerinden sağlıyoruz. Yalnızca bizim mahallemiz değil onlarca mahalle bu arterden faydalanabilecek” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
SANKO Üniversitesinden 19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramı mesajı
SANKO Üniversitesinden 19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramı mesajı
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 13
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 13
Afşin’de Bir Osmanlı Geleneği Daha Hayat Buldu
Afşin’de Bir Osmanlı Geleneği Daha Hayat Buldu
Kahramanmaraş'ta üretilen tatlılar 42 ülkede ağızları tatlandırıyor
Kahramanmaraş'ta üretilen tatlılar 42 ülkede ağızları tatlandırıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber