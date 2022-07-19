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Türkoğlu’na yeni köprü projesi başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu Kuyumcular Mahallesi’nde darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan köprüyü yeniliyor. 10 milyon tl’lik yatırımla 12 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda yeni köprü inşa ediliyor.

Türkoğlu’na yeni köprü projesi başladı!

Türkoğlu’na yeni köprü projesi başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu Kuyumcular Mahallesi’nde darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan köprüyü yeniliyor. 10 milyon tl’lik yatırımla 12 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda yeni köprü inşa ediliyor.

19 Temmuz 2022 Salı 17:24
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehre yeni projeler kazandırmaya devam ediyor. Şehir genelinde pek çok mahalleye yeni köprüler inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bir yenisini de Türkoğlu Kuyumcular Mahallesi’ne kazandırıyor. Bölge ulaşımında darlığı sebebiyle tehlike oluşturan köprü yerine 100 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa ediliyor. 7 ayaklı olacak köprüde temel kazıları, betonarme ve demir işçiliklerine başlandı.

10 Milyon TL’lik Yatırım

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde ulaşım yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bir yandan asfalt çalışmalarımız devam ederken bir yandan da vatandaşlarımıza daha konforlu bir ulaşım sağlama adına yeni köprüler yapıyoruz. Bu kapsamda Türkoğlu Kuyumcular Mahallesi’nde yeni projemizin yapımına başladık. Ulaşımda tehlike oluşturan eski köprünün yerine 100 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa ediyoruz. 7 ayaklı olacak yeni köprünün temel kazıları ve demir işçilikleri başladı. Kısa süre içerisinde çalışmamızı tamamlayıp bölge ulaşımını daha da rahatlatmayı hedefliyoruz. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 19.07.2022 19:16
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Türkoğlu’na Yeni Köprü Projesi Başladı!
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