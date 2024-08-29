Türkoğlu’na Yeni Toplu Taşıma Hattı

Şehirde toplu taşıma standardını artırarak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçe merkezinde yeni toplu taşıma hattını hizmete alıyor.

2 Ağustos Pazartesi günü hizmete girecek yeni hat, Türkoğlu TOKİ – Merkez – Üniversite güzergâhında ilçe sakinlerine hizmet verecek. Yeni hat ilk olarak 2 Eylül Pazartesi günü saat 07.00’da seferlerine başlayacak ve 20’şer dakikalık aralıklarla vatandaşlara hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.