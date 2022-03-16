Türkoğlu’nda ceviz fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi doğrultusunda yürütülen “Kahramanmaraş İli Ceviz Üretimini Arttırma ve Geliştirme Projesi” kapsamında, Türkoğlu İlçesinde %55'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibeli ve %45'i çiftçi katkılı olarak 73 çiftçiye toplam 3412 adet Ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkoğlu İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtım programına Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Kaymakam Refiki Fatih Karamahmut, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Türkoğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karaca, Türkoğlu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gökçe, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.