Türkoğlu’nda ressamların Kahramanmaraş Sergisi Büyüledi!

Birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da yaptığı çalışmalarla farkını ortaya koyan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu sene 5’inci defa sanatçılar ve sanatseverleri Ulusal Sanat Çalıştayı’nda buluşturdu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden Türkoğlu’na gelen sanatçılar, Türkoğlu ve Kahramanmaraş’a dair resimler yaptı. Çalıştay boyunca yapılan resimler de bugün düzenlenen bir resim sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Ulusal Sanat Çalıştayımız Türkoğlu'muza hayırlı uğurlu olsun. Pazartesi başladı. Bugün de bitti ve sergisini açtık. Bir yıl boyunca da Türkoğlu Belediyemizin duvarlarında sergilenecek. Sanatçılarımızın yaptıkları Türkoğlu ve Kahramanmaraş'ın ruhunu yansıtan güzide eserleri ilçemize gelen vatandaşlar görecekler, hemşehrilerimiz ziyaret edecekler. Buradaki resim sanatına veya güzel sanatlara belediyemizin neden değer verdiğini anlatmak istiyorum. Resim, müzik Mimarlık, heykel, dans, peyzaj gibi dokuz tane başlığı var. Ben ziraat mühendisiyim, peyzaja da bir sanat kadar değer veriyorum. Yaptığımız parklarda, bu meydanda yaptığımız tüm peyzaj çalışmalarına sanatsal hassasiyetle yaklaşıyoruz” dedi.

“Meydanlar, sanata ve sanatçıya ev sahipliği yapmalı!”

Dünyanın birçok yerinde meydanların, sanatçıların çalışma alanı olarak kullanıldığını ifade eden Okumuş, meydanların sanata ve sanatçıya ev sahipliği yapması gerektiğini söyledi.

Okumuş, söyle konuştu: “Ressam hayallerini tuvale, belediye başkanı da şehirle ilgili hayallerini şehre yansıtır. Yani şehir de bir tuvaldir aslında. Belediye Başkanı ne kadar ufuk sahibiyse, ne kadar karizma ise ne kadar bilgiliyse, bildiklerini, o ruhu hizmetlerine yansıtır. Yani şehri yaşanabilecek de yapabilir. Yaşanmayacak bir şehir haline de getirebilir. Fas gibi bir ülkeye gittiğimde başkenti Marakeş'te dünyanın en büyük meydanında her gün sanatsal faaliyetlerin icra edildiğini gördük. Artık Türkiye'deki tüm şehirlerin meydanlarında, güzel sanatların icra edilmesi lazım. Müzisyenlerimizin bu meydanlarda bağlama çalması, gitar çalması, ressamlarımızın resim yapması, güzel sanatların burada icra edilmesi lazım.”

Türkoğlu’nda, halkın kendini daha iyi hissedeceği ve keyif alacağı meydan ve millet bahçesi yapma gayretinde olduklarını ifade eden Okumuş, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz dönem içerisinde burada göze kötü görünen binalar vardı Ama şu anda Türkoğlu'na, Türkoğlu insanına, özellikle çocuklarımıza ve geleceğimize saygı için buraya ilçemize yakışır bir meydan oluşturduk. Kıyamete kadar da burası artık meydan olacak. Hükümet konağının yerine de Millet Meydanı’nın ikinci etabını yapıyoruz. Yine şurada okulun yerine de üçüncü millet meydanı yaptığımız takdirde inanın Türkiye'de bir ilçede olması gereken en büyük meydanlardan birini yapmış olacağız. Tabii kuru kuruya beton yığınından ibaret bir meydan değil, güzel sanatların ruhunu katarak meydan yapacağız. Çocuklarımızın rahat bir şekilde oynamalarını, insanlarımızın rahat bir şekilde gelip buraları ziyaret etmesi etmelerini sağlıyoruz.”

“Güzel Sanatlar derslerini daha işlevsel hale getirmeliyiz”

Eğitimde güzel sanat derslerinin önemine vurgu yapan Başkan Osman Okumuş, sanata ilgi duyan çocukların doğru yönlendirilmesiyle sanata büyük katkı sağlanacağını dile getirdi.

Okumuş, şu açıklamalarda bulundu: “Çocukluğumuzda derslerimize resim dersimize matematik öğretmeni girerdi. Müzik dersine coğrafya öğretmeni girerdi. Orada bile matematik yapardık yani. Yani bizim eksikliğimiz aslında güzel sanatlar derslerinin içeriğini dolduramamak. Oysa güzel sanatlara yönelik dersleri bizim ana sınıfından başlayıp üniversitede bitene kadar branş hocaları tarafından bu dersleri vermeliyiz. Güzel Sanatlar derslerini daha işlevsel hale getirmeliyiz. Resme yetenekli olan insanı lise ikinci sınıfta, sen geç fen bilimlerini oku demek yanlış. İlla oğlum ya da kızım doktor olacak veya hukuk bitirecek diye düşünmek yanlış. Veya sesi çok güzel olan bir insana seni kaymakam yapacağım diye ısrar etmek o çocuğun geleceğini karartmaktır bence. Onun için sadece okuyup adam olmak yetmiyor. Okuyup makam sahibi olmak da yetmiyor.”

“Sanatçının değerini yaşarken bilmeliyiz”

Sanatçıların hayattayken yeterince değer görmediğini ve öldükten sonra kıymetinin bilindiğine dikkat çeken Okumuş, şunları kaydetti: “Sanat Çalıştayımızın 5’inci yılında harika harika ressamlarımızı burada ağırlıyoruz. İkişer tane tuvalleri var. Hem geleceğe bir eser bırakıyoruz. Bunların teliflerini de alıyoruz. Dünyada kadimden beri bu sanatçı arkadaşlarımıza yaşarken değer verilmemiş. Öldükten sonra hep değerleri anlaşılmış. Mesela Leonardo Da Vinci. Dünyanın en büyük sanatçılarından, bilim adamlarından, mucitlerinden bir tanesi. Ama öldükten sonra değer görmüş birisi. Geçen yıl ressamlarımız, içerisinde biraz yaşlı olanlar da var, dediler ki; bunları size hediye ediyoruz. Ben de dedim ki; vallahi öldükten sonra belediyenin borçlarını öderiz bunlarla. Çünkü çok değerlenir birisi dedim. Tabii Allah size geçinden versin. Uzun ömürler diliyorum.”

Ressam Orçan: Türkoğlu, toplamda 65 sanatçı ağırladı!

Ulusal Sanat Çalıştayı ve resim sergisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ressam Mehmet Akif Orçan, sanata ve sanatçıya olan katkılarından dolayı Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a teşekkür etti.

Orçan, konuşmasına, Başkan Osman Okumuş’un 2016 yılında verdiği demecinde kullandığı “Yürütülecek olan bu sanat çalıştayı gerek Kahramanmaraş gerek ilçemiz adına sanat kamuoyunda dikkat çekecek. Sanat herkes içindir, salonuyla Türkoğlu'nda sanat var diyerek; biz sanatta da öncü olacağız” ifadelerini hatırlatarak başladı.

Başkan Okumuş’un kararlı ve ilgili yaklaşımı sayesinde sanat çalıştayının devamlılık arz ettiğini belirten Orçan, şunları söyledi: “Öyle görünüyor ki 5’incisini düzenlediğimiz bu program ile uzun soluklu bu sloganı yaşatıyor. Bu etkinliklerle, halkımızın aydınlanması, kent kültürüne katkı sağlanması, sosyal hayatın daha da renklenmesi, sanatın günlük hayatın içerisine girerek bir takım yaşamsal sıkıntılardan sanatsal aktivitelerle uzaklaşmayı sağlamıştır. Süreç içinde yapılan eserler envanter oluşturularak belediyenin koleksiyonuna dahil edilmiştir. 2016 yılında başladığımız ilk çalıştay ve bu sene gerçekleştirdiğimiz çalıştay ve sanat programı ile 58’i yerli, 7'si yabancı olmak üzere toplamda 65 sanatçı Türkoğlu Belediyesi ağırlamış bulunmaktadır. Kararlı ve istikrarlı yürütülen bu programın desteklenmesinde üstün gayret ve destek gösteren Başkanınız Sayın Osman Okumuş'a, Başkan Yardımcılarımıza ve çalışma ekibine şahsım ve sanatçılar adına çok teşekkür ediyorum.”

Türkoğlu’nda gerçekleştirilen sanat çalıştayının sanat camiasından çok takdir edildiğini bildiren Orçan, şöyle konuştu: “Bu çalıştaya siz değerli sanatçı hocalarım gibi birçok tanınmış sanatçıları da davet ettik. Çok istedikleri halde denk düşüremeyip gelemeyenler oldu. Onlardan duyduğum; Anadolu'nun bir köşesinde bu faaliyetleri yürütüyor olmamızdan büyük kıvanç duyduklarını belirtiyorlardı. Sizlere daha güzel bir etkinlik yapmak için çalıştayın mutfak arkasında aylar önce enine boyuna program yapmaya başlıyoruz. İki ay öncesinden sanatçılarla görüşmelerin başlanmasından, araç, gereç, mekan vs. Amâ bugüne kadar hep olumlu sonuçlar aldık çok şükür. Bu bütün yorgunluğumuzu almıştır. Ben, bölgeye olan sorumluluğumu fahri olarak yürütüyorum Bu çalıştayı kendi başıma yapmıyorum. Katılımcı sanatçıların istek ve desteği ile de yürütülüyor. Sadece birlikte uyumlu çalışacak sanatçıları bir araya getirmeye çalışıyorum. Bütün bunların arkasında çalıştayın sahibi Türkoğlu Belediyesi kamu hizmeti ve başkanımızın sorumluluk ve başarısı vardır. Biz sanatımızdaki sosyal sorumluluk adına bu hizmeti sağlıyoruz. Benim gibi bu bölgeye hizmet etmiş sanatçı arkadaşım Necati Seydi Ferahoğlu, Hüseyin Yıldırım gibi daha birçok arkadaşım bu çalıştayın oluşmasına ve devam etmesine hep katkı sağlamışladır. Bu tür etkinliklere katılmak çoğu zaman güvenle gerçekleşen bir etkinliktir. Yoğun işlerine ara verip bana güven duyarak gelen tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öyle olmalı ki onlarında buraya gelme amacı Anadolu'daki bu etkinliklere sahip çıkmak ve desteklemektir. Çalıştaya destek veren herkese teşekkür eder saygılar sunarım.”