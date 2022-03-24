Türkoğlu’nda yeni hizmet binası devreye girdi

Bölge muhtarları gerçekleştirilen yatırımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla ilçelere yeni Hizmet Binaları kazandırılıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu’na yeni Hizmet Binası inşa edildi. Toplamda 630 metrekare alan üzerine konumlanan modern tesiste İtfaiye Teşkilatı ile Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe birimleri faaliyetlerine başladı. Toplamda 2,5 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje ile vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sağlanıyor. İlçedeki muhtarlar da hayata geçirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Muhtarlardan Başkan Güngör’e Teşekkür

Türkoğlu İstasyon Mahallesi Muhtarı Mehmet Güngör, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize yeni bir Hizmet Binası kazandırıldı. Bu yeni tesis sayesinde vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verilebilecek. İlçemize ve mahallemize kazandırdıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” derken, Türkoğlu Ziraat Odası Başkanı ve Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaca, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan Hizmet Binası sayesinde vatandaşlarımız hizmetlere artık daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.