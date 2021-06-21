Türkoğlu’nun Yeni Bulvarında Sona Gelindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Türkoğlu ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un da yer aldığı ziyaretlerde; ilçede devam eden Mahir Ünal Caddesi, Şekeroba Millet Bahçesi, Su Parkı ve mesire alanlarında devam eden çalışmalar incelenerek bilgi alındı. İlçedeki en büyük arterlerden biri halini alacak Mahir Ünal Caddesi inşaat alanı incelemesi sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Yaklaşık 10 Milyon TL yatırımla Türkoğlu ilçemizde hayata geçirdiğimiz bulvarda sona geldik. Mahir Ünal Caddesini Adana yoluna bağlayan 6 kilometre uzunluğundaki bulvarımız burada büyük bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. İlçemize, bölgemize, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Şehirlerarası Ulaşıma Bağlantı Sağlıyor

İlk etabı geçtiğimiz aylarda tamamlanan arter, Türkoğlu Giriş ve Organize Sanayi arasında trafiğe açılmıştı. Üniversite ve yeni sanayi merkezlerine ulaşımı sağlayan hattın ikinci etabının da tamamlanmasıyla birlikte, ilçeden doğrudan Adana Yolu istikametine bağlanılabilecek. Toplamda yaklaşık 6 kilometre uzunluğa sahip çift yönlü arterin, kısa sürede tamamen hizmete açılması planlanıyor.