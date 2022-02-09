Turkovac Kahramanmaraş’ta Uygulanmaya Başlandı

TURKOVAC aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü Öksüz, aşıyı Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde uygulamaya başladıklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımız arasında özellikle TURKOVAC aşısını bekleyen bir kesim vardı. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız ister ilk dozlarını ister hatırlatma doz aşılarını en kısa sürede yaptırmalarıdır. Bizde bugün hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşımızı yaptırdık. TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, MHRS üzerinden randevu alarak ilk etapta Necip Fazıl Şehir Hastanesinde aşılarını yaptırabileceklerdir. TURKOVAC aşısı hiç aşı olmamış kişilere 1. doz olarak, herhangi bir koronavirüs aşısı ile 2 doz aşılanmış kişilere ise hatırlatma dozu olarak uygulanacaktır. TURKOVAC aşısı şuan 18 yaş üzeri vatandaşlarımıza uygulanacaktır.” diye konuştu.

Kahramanmaraş genelinde yapılan aşılama çalışmaları ve aşılanma oranlarıyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Öksüz, “İlimizde 18 ve üzeri yaş nüfusta 1.doz aşılama oranı %89, 2. doz aşı oranı %78 bandındadır. Vatandaşlarımızdan COVID-19 salgınına karşı birinci ve ikinci doz sıralı aşılarını ve hatırlatma doz aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın aşılarını yaptırabilmeleri için il genelinde tüm sağlık tesislerimizde, aşı standlarımızda ve mobil aşı ekiplerimizle özverili sağlık çalışanlarımızın büyük gayretleriyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizler, toplum olarak aşılarımızı en kısa sürede hızlıca yaptırıp hatırlatma dozlarını ihmal etmezsek pandeminin etkisinin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu noktada tüm vatandaşlarımızdan hassas ve duyarlı davranmalarını istirham ediyoruz.” dedi.

Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevularını alan vatandaşların Necip Fazıl Şehir Hastanesi Aşı Uygulama Merkezlerine gelerek TURKOVAC aşılarını yaptırdığını belirten Öksüz toplamda 6.500 Doz TURKOVAC aşısının Kahramanmaraş’ta uygulandığını dile getirdi.

Gerek dünyada gerekse de ülkemizde Omicron varyantı etkisinin belirgin hale geldiğini kaydeden Öksüz, “Malumunuz olduğu üzere COVID-19’a karşı en büyük silahımız aşıdır. Mevcut aşılara ilave olarak şimdi yerli ve milli aşımız TURKOVAC kullanıma sunulmuş olup aşı konusunda gösterilen duyarlılıkla bu salgının da üstesinden geleceğiz.” diye konuştu.