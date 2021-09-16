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Tüv Türk Gezici İstasyonu Dulkadiroğlu’nda Hizmete Başladı

TÜV Türk Gezici Araç Muayene İstasyonu, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in de katılımıyla Dulkadiroğlu Belediyesi Doğukent Kapalı Pazar Yeri’nde faaliyetlerine başladı.

Tüv Türk Gezici İstasyonu Dulkadiroğlu’nda Hizmete Başladı

Tüv Türk Gezici İstasyonu Dulkadiroğlu’nda Hizmete Başladı

TÜV Türk Gezici Araç Muayene İstasyonu, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in de katılımıyla Dulkadiroğlu Belediyesi Doğukent Kapalı Pazar Yeri’nde faaliyetlerine başladı.

16 Eylül 2021 Perşembe 10:35
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TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve Dulkadiroğlu Belediyesinin girişimleriyle faaliyetlerine başlayan TÜV Türk Gezici Araç Muayene İstasyonu, Dulkadiroğlu İlçesinde ilk araç muayene işlemlerini gerçekleştirdi. Randevu sisteminde her 15 günde bir olarak programlanan hizmetin ilk gününde TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanvekili Arif Yenipınar, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, TÜV Türk Yetkilileri ve araç sahipleri hazır bulundu.
Araç muayene konusunun Dulkadiroğlu İlçesi için önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanvekili Arif Yenipınar, “Bu güzel hizmetin ilçemize kazandırılmasında büyük emeği bulunan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve TÜV Türk yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” Dedi.
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’te vatandaşlarının işini kolaylaştıran bu güzel hizmetin Dulkadiroğlu’na hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Güvenç, “Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın talebi üzerine bu hizmetin Dulkadiroğlu ilçesine gelmesine vesile olduk. Bu konuda bizlere yardımcı olan TÜV Türk yetkililerine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” Dedi.
 

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