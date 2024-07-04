TYP ile Kahramanmaraş’ta 358 Kişi İş Sahibi Olacak: Başvurular Başladı

TYP kapsamında, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 300 kişiyi, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise 58 kişiyi istihdam edecek.

TYP Başvurusu

Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları, ilgili kamu kurumları tarafından belirlenen süreçlerle gerçekleştirilir. Başvuru süreci ve şartları her alım için farklılık gösterebilir. Bu nedenle, başvuru yapmak istediğiniz kurumun resmi web sitesi veya ilanlarını takip etmeniz önemlidir.

TYP Başvuru Süreci

TYP başvuru sürecinde genellikle şu adımlar izlenir:

İlan Takibi: Başvuru yapmak istediğiniz kurumun ilanlarını takip edin. İlanlar genellikle kurumların resmi web sitelerinde ve İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanır.

Başvuru: İlan edilen tarihlerde başvurunuzu ilgili kuruma iletin.

Değerlendirme: Başvurularınız kurum tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen adaylar işe alınacaktır.

Daha fazla bilgi ve detaylı başvuru şartları için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.