UGİYAD’dan Başkan Okay’a Ziyaret

Dulkadiroğlu Belediyesi Başkanlık makamında geçekleşen ziyarete, Genel Başkan Kenan Onaran’ın yanı sıra; UGİYAD Yönetimi ve üyelerden Gazeteci İsmail Koyuncu, Muhammet Özer, İlker Yiyen, Zekeriya Okutucu, Ömer Faruk Salman, Tural Şahbazlı ile Bilal Evran katıldı.

Ziyarette UGİYAD’ın kuruluş amacı, misyon ve vizyonunu anlatan UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran, başta Kahramanmaraş olmak üzere yerel basının sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Mevcuttaki, Basın Kanunu’nun teknolojik gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını ve acilen bir İnternet Yasası’nın çıkarılması gerektiğini ifade eden Onaran: “Şu an İnternet Yasası ile ilgili bir taslak hazırlanıyor. Beklentimiz, bu yasanın sektörel kuruluşların görüşü alınarak şekillenmesi ve ihtiyaca cevap veren tatmin edici bir yasa olması. Bir taraftan Gazeteciliğin dijital dönüşüme uygun olarak yeniden tanımlanması, diğer taraftan da Gazetecilik mesleğinin suistimallerden uzak tutulması gerekiyor. Özellikle internet haber siteleri için mesleki bilgi, tecrübe ve donanım içeren kriterler getirilmesi gerekiyor. Ancak sektörün tekelleşmesi ve ticarileşmesinin önünü açacak çok ağır maddi şartlardan da kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz, UGİYAD olarak internet yasasıyla ilgili görüşlerimizi içeren sektörel bir rapor hazırlıyoruz ” dedi.

“GAZETECİLİĞİN ESNAFLIK YÖNÜ UNUTULMAMALI!”

Gazeteci denildiğinde insanların aklında haber yazan muhabir portresi canlandığını aktaran Başkan Onaran, gazeteciliğin bir de esnaflık yönü bulunduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Maalesef ki; bizim ülkemizde ‘Gazeteci’ denildiğinde insanların aklında; muhabir, köşe yazarı veya haber editörü portresi canlanıyor. Ancak gazeteciliğin bir de esnaflık yönü vardır. Meslektaşlarımızın veya meslektaşlarımızın istihdam ettiği arkadaşlarımızın geçimi, bu esnaflık yönüyle sağlanır. Bu durum her zaman göz ardı edilmiştir. Bir doktor, polis veya devlet memuru da kamu hizmeti yapıyor, Gazeteci de! İşte işin düğüm noktası burası! Doktor, polis veya devlet memurunun, emeğinin karşılığı olarak maaş aldığı bir kurum varken; Gazetecilikte bu durum tamamen esnektir. Gelir kaynakları ticari reklam, abonelik, gazete satışı, özel ve resmi ilandan oluşur. Burada meslektaşlarımız işletmelerini ayakta tutmak için esnaflık içgüdüsüyle hareket eder ve bu gelir kaynaklarına ulaşmak için pazarlamacılık dahi yapar. Bunun yanında da topluma bilgi ve haber akışı sağlar. Bugün Gazeteciler, mesleki kaygı ile ekonomik bağımsızlık arasında mücadele veriyor. İşte gazetecilikteki ‘Tarafsızlık’ tartışmasının temelinde de bu denge vardır. Gazetecinin, bu dengeyi sağlayabilmesi için de ekonomik bağımsızlığını kazanması yani yasanın kendine çizdiği sınırlar dahilinde gelir kaynaklarına hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşması gerekiyor. Toplumumuzun, sektörümüzü yargılarken; gazeteciliğin esnaflık yönünün de bulunduğunu unutmaması gerekiyor.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da yerel basınla aktif çalışan bir siyasetçi olarak durumun farkında olduklarını söyledi. İnternet yasasının çıkmasının hem gazeteciler için hem de kurum, kuruluşlar ve toplum için önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Okay, UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran ile dernek yönetimi ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.