Uğur Dilipak: “En büyük doğalgaz yatırımını Göksun’a yapacağız”

Göksun ve Ekinözü İlçelerinde yapılan doğalgaz yatırımlarım müjdelerini vermek ve seçim öncesi ilçe seçim büroları ile hemşerilerini ziyaret etmek için gelen 25. 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Uğur Dilipak, 2 ilçeye de müjdeli haberi verdi. Dilipak, Göksun’un bir kısmında bulunan doğalgazın tamamına ulaşacağını ve Ekinözü’ne de doğalgazın bu kış geleceğinin müjdesini verdi. Afşin’in Arıtaş mahallesi de doğalgazdan yararlanacağını söyledi.

GÖKSUN’UN TAMAMINA DOĞALGAZI ULAŞTIRACAĞIZ

Doğalgaz çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek üzere ilçe ziyaretlerini yapan Dilipak’ın ilk durağı Göksun oldu. Cumhurittifakı Göksun İlçe Seçim Ofisini ziyaret ederek Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve vatandaşlarla bir araya gelen 25. 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili EPDK Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Uğur Dilipak “Göksun’umuzun doğalgazını getirdik. Ancak eksiğimiz var. İnşallah yeni dönemde Göksun’umuzun tamamına doğalgazı ulaştıracağız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’de doğalgaz boru hatlarıyla döşeme sistemi ihalesinin ilk yapıldığı ilçe Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesidir. Bundan dolayı Ankara’daki bizim gücümüz, belediye başkanımızın üstün gayretleri, siyasilerimizin, bakanlarımızın üstün gayretleriyle olmuştur. Millet ve devlet el ele verirse üstesinden kalkamayacağımız hiçbir iş yok. Şu anda Elbistan’dan Göksun’a, Göksun’dan Elbistan’a doğru 53 kilometrelik bir hat yapıyoruz. Bu hattımız daha sonra Andırın’a ulaşacak şekilde planlandı. Bu hattın 43-44 kilometresi bitmiş durumda. Geriye 9 kilometrelik bir hat kaldı. Kışın bu saatinde de ekiplerimiz burada çalışıyor. Bunlarla ilgili en büyük sıkıntımız Kahramanmaraş’ta yaşadığımız depremdir. Depremden dolayı haritalarda, kodlarda kaymalar oldu. Bu kaymalar neticesinde projelerde aksamalar oldu. Doğalgaz çok teknik çalışmanın ürünüdür. Sürekli sallanmalardan dolayı kaymalar oluyor. Bu kış döneminde en büyük doğalgaz yatırımını Göksun’umuza yapacağız. TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi Bey’in de çok büyük emekleri oldu” diye konuştu.

20 GÜNE KADAR ANA BORU HATTI TAMAMLANACAK

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ise, 20 güne kadar ana boru hattının tamamlanması ile birlikte Göksun’un tamamının doğalgaz ile buluşacağını söyledi. Aydın; “Daha önceki dönemlerde milletvekilimiz olan şimdi ise EPDK Yönetim Kurulu üyemiz olan Uğur Dilipak vekilimize ben teşekkür ediyorum. Göksun’umuza 2019 yılında doğalgazı vermeyi söz vermiştik. Sözümüzde durduk. Uğur Dilipak Bey’in gayretleri, bize vermiş olduğu destekler sonucunda 2019 yılında Göksun halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şu anda 4 bin 500 abonenin doğalgaz kullandığını biliyoruz. Ardından gelen yılda ana boruyla tüm Göksun halkımızın doğalgaza kavuşmasını sağlayacaktık ama içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı bu iş uzadı. 2024 yılı içerisinde ana borunun gelmesi hızlı bir şekilde devam ediyor. 20 güne kadar da tamamlanacak. Ormanlık alanda bir takım aksaklıklar olmuştu. Ankara’daki büyüklerimiz vasıtasıyla bunlar çözüldü. İlçedeki şebekenin de bir an önce yapılarak gaz arzını Göksun’umuzun tamamına sağlayacağız. Bu konuda bize yardımcı olan hem önceki dönem bakanlarımız hem de şimdiki bakanlarımız ve milletvekillerimize şükranlarımızı arz ederken Göksun Halkımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

EKİNÖZÜ’NE DOĞALGAZ GELECEK

Dilipak’ın ikinci durağı ise Ekinözü oldu. Ekinözü’nün kırsal Kürtül Mahallesinde vatandaşlarla iftarda buluşan Dilipak, Cumhurittifakı Ekinözü İlçe Seçim Ofisini ziyaret etti. Cumhurittifakı Belediye Başkan Adayı Harun Şahin’le bir araya gelen Dilipak burada vatandaşlara seslendi. Ekinözü’ne verdikleri sözün arkasında duracaklarını ifade eden Dilipak; “Harun Başkanımla birlikte benim vekil adaylığım süresince gerek Ekinözü’nde gerekse de Kahramanmaraş’ın bütün köylerini beraber dolaştık. Bugün Harun Başkanımıza bir vefa duygusu içerisinde Ankara’dan özel olarak geldim. Harun Başkanımız Cumhur İttifakı’mızın en nadide adayı oldu. Allah yolunu açık etsin. Harun Başkanımızın şöyle bir özelliği var. Ankara’da bürokrasinin yollarını çok iyi bilir. İstanbul’da çok güzel ilişkiler kurdu. Bir diğer özelliği pratik ve çalışkandır. Ekinözü sevdalısı bir kardeşimizdir. İnşallah sizler Ekinözü sevdalısı bu kardeşinizi 1 Nisan’da koltuğa oturtacaksınız. Hizmetlerin nasıl geldiğini göreceksiniz. Hayal ettiklerinizden daha fazlasını getirmeye muktedir olan bir kardeşinizdir. Ankara’da bizi kendileri hiçbir zaman boş bırakmayacaklardır. Artık bıktırır derecesinde hizmet almak için elinden geleni yapacaktır. İnşallah bizde orada verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız ve Ekinözü’müze en güzel hizmetlerin gelmesine gayret göstereceğiz. Özellikle ben vekil olduğum dönemde buraya doğalgazın geleceğini ama 5-6 yıl sonra gelebileceğini söylediğimde bazıları inanmamıştı. Gün geldi, çattı. Ankara’dan gelirken gerek bakanlığımızla gerekVahit Kirişçi Bey’le gerekse de bakanlığımızın diğer bürokratlarıyla bu noktada karar verici olarak en yüksek mercilerdeki kişilerden birisi olarak doğalgazımız Ekinözü’müze gelecektir. Biz söz vereceğiz ve bu sözünde arkasında duracağız. Doğalgaz dağıtım şirketinin yetkililerini de buraya getirdim. Çünkü söz verdiğimiz zaman arkasında durmamız gerekiyor. İnşallah bu kış doğalgazı burada yakacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

ARITAŞ MAHALLEMİZE DE DOĞALGAZ GETİRECEĞİZ

İlçelerine doğalgaz müjdesi veren Dilipak’a teşekkür eder Cumhurittifakı Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin de yaptığı konuşmada; hep birlikte Ekinözü’nü daha iyi yerlere getirmek için canla başla çalışacaklarını söyledi. Gecenin geç saatlerine kadar çalışmasını sürdüren Dilipak Elbistan’a geçerek Cumhurittifakı Elbistan İlçe seçim ofisini ziyaret etti. Burada Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt ile bir araya gelen Dilipak seçimler ve çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Elbistan’ın ardından Afşin’e geçerek Cumhurittifakı Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç’ı ziyaret eden Dilipak Afşin’in Arıtaş mahallesinde halka seslendi. Doğalgaz’ın Ak Parti döneminde artık lüks değil bir ihtiyaç olduğundan söz eden Dilipak Arıtaş Mahallesine de doğalgazın geleceğini söyledi.