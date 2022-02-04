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Uğur Işılak Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor

12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında saat 20.00’da, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sevilen sanatçı Uğur Işılak Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Uğur Işılak Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor

Uğur Işılak Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor

12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında saat 20.00’da, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sevilen sanatçı Uğur Işılak Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

04 Şubat 2022 Cuma 12:51
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler bugün başlıyor. Söyleşiden halk oyunlarına, sergilerden konserlere kadar pek çok alanda gerçekleştirilecek etkinliklerde birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Etkinlik takvimi kapsamında 4 Şubat Cuma günü (bugün) sevilen sanatçı Uğur Işılak sahne alacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser saat 20.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında sanatçı Uğur Işılak konseri gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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Uğur Işılak Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor
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