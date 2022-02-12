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Uğur Türkmen’den 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Salih Usta Kebap İşletme ortağı Uğur Türkmen, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Uğur Türkmen’den 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Uğur Türkmen’den 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Salih Usta Kebap İşletme ortağı Uğur Türkmen, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 13:07
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Türkmen mesajında şunları ifade etti;

“21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün 22 gece süren mücadelede Kahramanmaraş halkı, 7 den 70’e tek vücut halinde, bütün varlığını ortaya koyarak kendisini yok etmek isteyen işgalci düşmanları yerli işbirlikçileriyle beraber mağlup ederek büyük bir zafere imza atmıştır.

Bugün bu büyük mücadelenin bu onurlu, şanlı başarının mirasçıları olan bizler yurdumuzu bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek 102. yıl önce ecdadımızın kanlarıyla kazanarak bizlere emanet ettiği bu vatan topraklarını korumayı ilke edinmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 102. yıl evvel sergilenen Kurtuluş Mücadelesinin kahramanlarına ve aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

Son Güncelleme: 12.02.2022 13:13
Anahtar Kelimeler:
Uğur Türkmen’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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