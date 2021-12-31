Ülke olarak hoş gelirsin diye umut ediyoruz inşallah 2022

Telefon ise şimdiki gibi cepte değil, çoğumuzun evinde bile yoktu, ancak,

sevgi saygı ve hoşgörü vardı. muhabbet vardı. Hepsinden önemlisi itimat ve güven vardı, ahde vefa vardı. Evlerimizde huzur ve bereket vardı. Bir sofrada aynı kaba konulan yemeğe kaşık sallamak vardı. O yemeğin sıcaklığı hem yüzümüzde hem de yüreğimizde hissedilirdi.

Bismillah la başlanan sofradan, Elhamdülillah la kalkılırdı. Ananın, Babanın atanın yeri başka idi, Komşuluk ilişkileri ise bambaşka idi. Kış gecelerindeki muhabbetlere ve anlatılan hikâyelere doyum olmazdı… Daha neler, neler… Şimdi ise her şey var. Teknoloji zirvede, Lüks daireler, içinde deri koltuklar, kanepeler, dev ekran televizyonlar son model arabalar, herşey var. Ama, sevgi yok. Muhabbet kalmadı. Yok. Güven itimat hiç yok. Ahde vefa mı, araki bulasın, o güzelim hasletleri paraya, riyaya, mevkiye makama ve ranta olan düşkünlük sildi süpürdü aldı götürdü bütün değerlerimizi. Birbirimizin kuyusunu kazar olduk. Yalana, riyaya, iftiraya bulaştık. Particilik dinin, cüzdanı vicdanın önüne geçti. Hak, Hukuk, Adalet mi yerlerde sürünür oldu. Bizi biz eden o güzelim değerler yok oldukça, Aile birliğimiz bozulmaya başladı. Boşanmalar arttı. Düşmanlık zirve yaptı.

Taassup, Fikir ayrılıkları bizleri böldü parçaladı.

Mahkemeler artık adalet dağıtmıyor oldu. Maddi çıkarlar için her şey mubah oldu. Zalimler mazlumlukla,

mazlumlar zalimlik le suçlanır oldu. Bu gidişat iyi değil; Değerlerimiz çürüyor.

Mukaddesatımızın içi boşaltılıyor. Namaz boynumuzun borcu, Hırsızlık evimizin harcı oldu. Milletleri ve devletleri ayakta tutan, Ahlaktır, Hukuktur, İnançtır. Bunlar üçlü saçayağı gibidir. Bu ayakların biri yıkıldı mı sacın ne olacağı malum. Diyorum ki, toplum olarak uyanmamız lazım. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmalıyız.

Siyasilerin mağara gibi açtıkları deliklere yama olmamalı, para, pul, mevki, makam, menfaat v.s. uğruna haktan hukuktan adaletten doğruluktan ayrılmamalı, Hakkı ve hakikati tutmalı, yaratılana değil YARADAN’a kul olmalıyız. Bütün inançlar kardeştir düsturunu yeniden hayata geçirmeli,

yalandan, riyadan, fitneden iftiradan uzak durmalı, kim bunları yapıyor ve yayıyorsa toplum olarak karşı çıkmalıyız. Onun zalim ve hain olduğunu anlamalı,

birbirimize sevgiyle, saygıyla, muhabbetle ve sadakatla ayrılmayacak şekilde kenetlenmeli, birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden inşa etmeliyiz. Birliğimizin, Beraberliğimizin, Kardeşliğimizin daim olmasını diliyor 2022 yılının Ülkemize Vatan, Toprak Ve Bayrak aşkına olacağı hergün Türk milletinin geleceği yarınları ve aydınlığı olmasını temenni ediyor 2022 yılı hoş gelsin, Hoşnutlar getirsin diye temenni ediyorum. ALLAH’a (C.C) Emanet olmanızı diliyorum. Hoş geliyorsun 2022 yılı Ülkeme ve halkıma birlik, beraberlik, huzur ve barış getirmesini tenenni ediyorum.