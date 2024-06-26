Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığından Kurban Eti Dağıtımı

İl Başkanı Dursun NAR, yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları Genel Merkezi ve Avrupa Türk Konfederasyonu tarafından gönderilen kurbanların kesimlerinin yapıldığını ve etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Başkan Nar, "Vesile olanlardan Cenab-ı Hak razı olsun. Böylelikle vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum," diyerek hayırseverlere teşekkür etti ve bayram dileklerini iletti.

Etkinlik kapsamında, kurban etlerinin dağıtımı sırasında hijyen kurallarına da dikkat edildi. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan kurban etleri ile hem bayram sevincinin paylaşılması hem de yardımlaşma ruhunun pekiştirilmesi amaçlandı.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, bu tür hayır etkinliklerine devam edeceklerini ve her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını vurguladı.