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Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı

Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:00
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“Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82’nci yıl dönümünde bir kez daha özlemle yâd ediyoruz.

Yüksek kahramanlık şuurundan ve başeğmeyen ruhundan kuvvet bulduğumuz Türklüğün kutlu Başbuğu, büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kuran Atatürk; milletine samimiyetle inanmış bir yürek, Vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir.

Atatürk; umut olmuş milleti kavramış, ufuk olmuş geleceği kurgulamış, güç olmuş vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur. Elbette o, istiklal ve istikbal demektir. Onda; karamsarlığa tamah etmek, karanlığa teslim olmak, yılgınlık ve yenilgiyi kabullenmek hiç görülmemiş, hiç rastlanmamıştır.

Yirminci yüzyılın başları öyle bir dönemdi ki, Türk’ün ateşle imtihanıydı. Kendi bozgunları ile devletin ve milletin bozgunları aynı dönemdeydi. “Geldikleri gibi gidecekler” dedi, “Manda ve himaye kabul edilemez” dedi, “Milletin azim ve kararlılığı ile İstiklâl sağlanacak” dedi; İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara...

İdam kararı verdiler, tezvirat yaptılar, cepheden cepheye savaşan ve yorgun düşen milletin gözünden düşürmeye çalıştılar. TBMM, Metristepe, Sakarya, Dumlupınar, Kocatepe ve “İzmir’in dağlarında çiçekler açar...” O ise “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz, ileri...” dedi.

İngilizler ona “Anadolu’daki asi ve hayalperest Türk milliyetçilerinin lideri” dedi. Fransızlar ona “Cahil ve barbar müslümanların militan lideri” dedi. Ruslar ona “Antiemperyalist bir Türk Paşası” dedi. Milleti ona; Reis Paşa dedi, Gazi Paşa dedi. Milleti ondan ilham aldı. Başkomutan, Başöğretmen, Cumhurreis dedi. Türk’ün Atası, “Atatürk” dedi. “Adın yazılacak mücevher taşa” dedi...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her şeyden önce inanmış bir Türk milliyetçisi olarak milletimizi parlak bir geleceğe götürme ülkü ve amacından asla ayrılmamış ve bundan da vazgeçmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca Türkiye de değil, mazlum milletler ve emperyalizme karşı direnen toplumlarda da heyecan ve ilham kaynağı haline gelmiştir.

Her fani gibi 82 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve tarihi bir değeri olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin ana direğidir. Cumhuriyetimiz kuruluş ilke ve iradesiyle yaşadığı müddetçe bu gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.

Türklüğün engin mavisine ve eşsiz Gazisine selam olsun. Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü edebiyete intikal edişinin 82’nci yıl dönümünde büyük saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bırakmış olduğu eser, ebed müddet var olsun.

Aziz ruhu şâd olsun!

Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna,

Tuğu kaldırmış olan orduların Başbuğuna!”

Son Güncelleme: 09.11.2020 18:18
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