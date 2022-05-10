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Ülkü Ocaklarından Şölen Tadında Etkinlik

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı Kahramanmaraş’ta şölen tadında etkinlik düzenledi.

Ülkü Ocaklarından Şölen Tadında Etkinlik

Ülkü Ocaklarından Şölen Tadında Etkinlik

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı Kahramanmaraş’ta şölen tadında etkinlik düzenledi.

10 Mayıs 2022 Salı 08:43
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Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin sayılı tabiat parklarından biri olan Kapıçam mesire alanında düzenlenen etkinlikte hem 3 Mayıs Milliyeçiler Günü hem de 8 Mayıs Anneler Günü Kutlandı.

Şölen tadında gerçekleştirilen etkinliklerde yumurta taşıma, halat çekme, çuval yarışı, yakar top gibi Türk kültürüne ait geleneksel yarışmalar düzenlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kapıçam’daki etkinliklerde anneleri de unutmayan Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, anneler ile bir araya gelerek kendilerine çiçek dağıttı.

Programa katılan kişilerin doyasıya eğlendiği etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, “Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak Kapıçam mesire alanında uzun zamandır yapamadığımız hem 3 Mayıs Milliyetçiler Günü hem de 8 Mayıs Anneler Günü münasebeti nedeniyle bir program gerçekleştirdik. Burada asıl vermek istediğimiz mesaj 3 Mayıs 1944 ruhunun halen bizler tarafından yaşatıldığı ayrıca Anneler Günü olması hasebiyle burada annelerimize çiçekler takdim ettik. Onlar evlatlarını bir çiçek gibi büyüttüler, çiçekleri de evlatları gibi yetiştirsinler diye değerli annelerimize çiçek hediye ettik. Programımıza katılan ülküdaşlarımıza, hemşerilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

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Ülkü Ocaklarından Şölen Tadında Etkinlik
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