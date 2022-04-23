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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Türk Telekom Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hazal Sakallı’ya devreden Başkan Güngör, “Bugün Hazal Başkanımızı misafir ettik. Gerçekten başkanlığa hemen adapte oldu. Bu anlamlı günde bizlere eşlik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Türk Telekom Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hazal Sakallı’ya devreden Başkan Güngör, “Bugün Hazal Başkanımızı misafir ettik. Gerçekten başkanlığa hemen adapte oldu. Bu anlamlı günde bizlere eşlik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

23 Nisan 2022 Cumartesi 16:03
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ferhat Bal, Türkçe öğretmeni Ahmet Savtekin Samur, 5. sınıf öğrencisi Hazal Sakallı ve babası Ataman Sakallı’yı makamında ağırladı. Başkan Güngör, ziyarette Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Hazal Sakallı’ya devretti. Misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Güngör, “Öncelikle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bugün de Hazal Başkanımızı misafir ettik. Gerçekten başkanlığa hemen adapte oldu. Büyükşehir Belediyesi birimlerimizle irtibata geçti, eğitimle ilgili talimatlar verdi. Bu anlamlı günde bizlere eşlik ettiği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör Tüm Çocukları Davet Etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleneceğinin altını çizen Başkan Güngör, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı günde Büyükşehir Belediyesi olarak biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimizde geleceğimizin teminatı olan yavrularımız doyasıya eğlenecek. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerimize tüm yavrularımızı ve ebeveynlerini davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun
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