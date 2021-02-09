Ümit Bayrak’tan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Ümit Bayrak; “İstiklal mücadelesinin kahraman kenti, yokluk içerisinde bir olup dayanışmanın, destansı mücadelenin kadim şehri, “Maraş bize mezar olmadan, düşman gülizar olmaz.” diyen yiğitlerin diyarıdır.

Maraşlı, imanından kaynaklanan yüce ruhla, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum." duygusuyla 21 Ocak 1920 tarihinde harbe başlamış ve 22 gün süren büyük mücadelenin ardından Cenab-ı Allah göğsü iman dolu bu şehre mutlak bir zafer bahşetmiştir.

Bu duygularla, milli mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş gazilerini minnet ve şükranla anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyorum.”