Ünal Ateş: “Sayın Bakan Kurum basının neyinden korkuyorsunuz?”

Ünal Ateş, Bakan Kurum’un ziyaretinden hiçbir muhalefet partisinin haberdar edilmediğini ve sadece AK Parti'li siyasetçilerin protokolde yer aldığını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ateş, özellikle Kahramanmaraş Valisi’ne seslenerek protokol listesinin değişip değişmediğini sordu. "Eğer protokol listesi değiştiyse bundan bizim de haberimiz olsun" diyen Ateş, AK Parti'nin sadece üç ilçeyi yönettiği, ancak diğer partilerin karar mekanizmalarından dışlandığı bir süreçte, bu tür uygulamaların Kahramanmaraş siyasetine büyük zarar verdiğini vurguladı.

Başkan Ateş konuşmasının devamında şunları söyledi:" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Kahramanmaraş'ı ziyaret etmiş. Bu ziyaretten bizlerin haberi yok. Sosyal medyadan bakanımızın Kahramanmaraş'a geldiğini gördük. AK Partililer fotoğraf paylaşıp: "Sayın Bakanımız Murat Kurum ve il protokolü esnaf ziyareti yaptı" demişler. Fotoğrafa baktığımız zaman, il protokolü olarak Kahramanmaraş'ın valisini ve sadece AK Partili siyasetçileri görebiliyoruz. O fotoğrafta AK Parti'den başka bir siyasetçiyi göremiyoruz. Ne bir başka siyasi partinin milletvekili, ne belediye başkanı o protokolde yer almıyor. Büyük bir deprem yaşamışken bir bakan şehrimize geliyor ve AK Parti ve siyasetçilerden başka Kahramanmaraş'ta siyaset yapan hiçbir siyasetçinin bu ziyaretten haberi olmuyor. Böyle bir durum asla kabul edilemez. Buradan Kahramanmaraş Valisi'ne sormak istiyorum: Protokol listesi değişti mi Sayın Vali? Eğer protokol listesi değiştiyse bundan bizim de haberimiz olsun. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra siyaset yelpazesi çok fazla değişti. Kahramanmaraş'ta 11 ilçeden 8 tanesini muhalefet partisi kazandı. AK Parti sadece 3 ilçeyi yönetiyor ve mecliste de çoğunlukları yok. Fakat yaptıkları bu gaflet içerikli durum Kahramanmaraş siyasetine zarar veriyor. Farklı insanların söz sahibi olmasını asla kabul edemiyorsunuz. Başka bir siyasi partiyi karar mekanizmasında dinlemiyorsunuz, onların fikirlerine önem vermiyorsunuz. Hiçbir yere davet bile etmiyorsunuz. Bizlerin de şehrimiz adına söyleyecek sözlerimiz var.

"BİR İLİN EKSİKLİKLERİNİ BASIN MENSUPLARI VE SİYASETÇİLER BİLİR"

Bu yapılan birinci ayıptı fakat yapılan ikinci ayıp da var. Hadi diğer partilerin siyasi liderlerini, milletvekillerini, belediye başkanlarını, il ilçe başkanlarını çağırmadınız. Peki basın mensuplarını neden çağırmadınız? Hayırdır Sayın Bakanım, ne oluyor, neyden korkuyorsunuz? Basın mensuplarının size yönelteceği ve sizin cevap veremeyeceğiniz hangi soru, hangi davranış sizleri korkutuyor? Bir ilde, bir ilçede bir sorun yaşanıyorsa bunu en iyi o şehrin siyasileri ve basın mensupları bilir. Sizlere basın mensupları soru sormayacak da kimler soru soracak? Sizler hatanızı basın mensupları olmadan nasıl düzelteceksiniz? Kamuoyu doğruyu yanlışı nasıl ayırt edecek? Bu kente ait gerçek sorunları muhalefete ait il başkanlarından, milletvekillerinden, belediye başkanlarından ve yerel medyadan dinlersiniz. Başka kimseden değil. Bugüne kadar her zaman uzlaşmacı tavrımızı muhafaza ettik, elimizi hep uzattık. Elimiz havada kaldı ama Kahramanmaraş halkı için dayandık. Bundan sonra muhalefet yapış biçimimiz bir parça daha değişecek. Bu konuda iktidar partisini bizzat uyarıyorum" dedi.