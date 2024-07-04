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Ünal Ateş Toki’nin mağdur ettiği vatandaşları dinledi!

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, 2 yıl önce İlk Evim İlk Arsam Projesi kapsamında Elbistan'da hak sahipliği verilen 600 aileye kayalık ve dağlık bir alanda yer gösterildiğini belirterek, vatandaşlara düzgün ve yerleşim yeri olabilecek bir alanda arsa verilmesini istedi.

Ünal Ateş Toki’nin mağdur ettiği vatandaşları dinledi!

Ünal Ateş Toki’nin mağdur ettiği vatandaşları dinledi!

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, 2 yıl önce İlk Evim İlk Arsam Projesi kapsamında Elbistan'da hak sahipliği verilen 600 aileye kayalık ve dağlık bir alanda yer gösterildiğini belirterek, vatandaşlara düzgün ve yerleşim yeri olabilecek bir alanda arsa verilmesini istedi.

04 Temmuz 2024 Perşembe 12:01

Vatandaşın devlete güvenerek para yatırdığına işaret eden Başkan Ateş, TOKİ’ye yanlıştan dönmesi çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, vatandaşların çağrısı üzerine gittiği Elbistan’ın Bakış köyünde bir açıklama yaptı. Başkan Ateş, TOKİ'nin İlk Arsam programı kapsamında mağdur edilen vatandaşlar ile toplantı yaptı.

İnsanların ev hayali ile projeye para yatırdığını ifade eden Başkan Ateş, TOKİ bundan 2 yıl önce İlk Evim İlk Arsam Projesi kapsamında Elbistan'da 600 aileye size arsa vereceğiz diyerek hak sahipliği vermiş. 2 yıl sonra bu vatandaşlara Elbistan’ın 35 kilometre uzağında kayalık ve dağlık bir alanda yer göstermiş. Arsa bedeli olarak 195 bin TL para istiyorlar” dedi.

VATANDAŞLAR İSYAN EDİYOR

Gösterilen yerin bedelinin TOKİ’nin istediği 195 bin lira değil, 40-45 bin lira civarında olduğuna işaret eden Başkan Ateş, “Gösterilen bölgeye gittik oradaki vatandaşlar ile konuştuk. O bölgeye yakın köyde yaşayan vatandaşlar o dağlık bölgede bir dönüm yerim fiyatının en fazla 40-45 bin lira olduğunu söylüyor. Oysa TOKİ 500 metrekare yere 195 bin TL para istiyor. O bölgede doğalgaz yok, kanalizasyon yok. Su altyapısı yok ve vatandaşın o bölgede aldığı arsanın üzerine ev yapabilmesi için ev parası kadar da o kayalık zemini kırdırmaya para vermesi gerekiyor. Onunla ilgili vatandaşlar isyan ediyor daha sonra yaklaşık 150 kişilik bir grupla toplantı yaptık. Bütün vatandaşların isteği kendilerine daha düzgün ve yerleşim yeri olabilecek bir alanda arsa verilmeli” diye konuştu.

Vatandaşın devlete güvenerek para yatırdığına işaret eden Başkan Ateş, TOKİ’ye yanlıştan dönmesi çağrısı yaptı.

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Ünal Ateş Toki’nin Mağdur Ettiği Vatandaşları Dinledi!
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