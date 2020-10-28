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Ünal Ateş’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Onikişubat ilçe başkanı Ünal Ateş 29 Ekim Cumhuriyet bayramının 97. Yılını kutladı.

Ünal Ateş’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ünal Ateş’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP Onikişubat ilçe başkanı Ünal Ateş 29 Ekim Cumhuriyet bayramının 97. Yılını kutladı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 18:30
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Bir mesaj yayınlayan Ateş şunları söyledi;

“Bugün Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümünü milletçe gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz.

Aziz şehitlerin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyor, bu kahramanlıkların neticesi olarak Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacağını biliyoruz.

Günümüzde bakıldığında; imkansız gibi görünen çetin zorlu bir mücadelenin ardından kan ile gözyaşı ile kazanılmış ve tüm Ulus'a armağan edilen en büyük hediyelerden birisi olan

Cumhuriyet ulusal birliğimizin hak hukuk adalet ve toplumsal barışın ve demokrasinin en önemli güvencesidir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.

Cumhuriyet kadındır gençtir geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır Cumhuriyet özgürlüktür, eşitliktir insanca yaşamaktır. Cumhuriyet ulusal onurumuzun bayraklaşan simgesidir.

Atatürk ün en büyük devriminin adıdır Cumhuriyet. Tebaa yerine yurttaşlığı kişi iktidarı yerine ulus iradesini , teokratik yönetim yerine ulus devletçiğin adıdır.

Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro şöyle diyor:” 'Bende devrim yaptım ama Atatürk ün yaptığı inkılapları yapamadım Atatürk ün devrimi bizimkinden çok daha önemlidir"

Işte bu devrimlerin en yücesidir Cumhuriyet.

Cumhuriyet Kuvayi Milliye’nin ruhudur, ta kendisidir.

Ulusal egemenliğinin temsil edildiği yer olan TBMM bizim için demokrasi mabedidir.

Cumhuriyet, demokrasi'yi ve ulusal egemenliği içinde barındırdığı sürece fazilettir. Çocuklarımızın geleceği için bu kavramlara sahip çıkmalıyız.

Hedefi daima ileri olan, çağdaş bir devletin temelini atan ana unsur, hiçbir tartışmaya mahal bırakmaksızın Cumhuriyetin ta kendisidir. 29 Ekim 1923 hepimizin Doğum Günüdür. Dolayısıyla, Türk Devleti'nin halkı ile bütünleşerek emperyalizme karşı savaşarak Cumhuriyeti kurması değerini daha da artırmaktadır.

İşte bu yüzden Cumhuriyete sonsuza dek sahip çıkacağız.

Yarınlarımız çocuklarımız kadınlarımız için CUMHURİYET

Özgürce yurttaş birey olabilmek için haykırıyoruz

YAŞASIN CUMHURİYET”

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