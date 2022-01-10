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Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısiyle bir mesaj yayımladı.

Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısiyle bir mesaj yayımladı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 18:57
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Ateş mesajında şunları kaydetti;

“Bundan tam 61 yıl önce gazetecilerin patronlara karşı kazandığı zaferin yıldönümüdür bugünÇağdaş demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olan, halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda zor şartlarda özveriyle görev yapan, doğruların ortaya çıkarılması için objektif habercilik anlayışıyla görevlerini yerine getirmeyi ilke edinmiş tüm basın emekçilerimizin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü yürekten kutluyorum.Demokrasinin olmazsa olmazı Basın Yayın maalesef kuşatma altına alınmış mesleklerini özgür bir biçimde yapmak isteyen basın emekçileri kimi zaman özgürlükleri kısıtlanarak kimi zaman evine ekmek götüremeyecek şekilde maddi kısıtlamalar ile tehdit ediliyor boş sapmasının özgür bir biçimde görevini yapması gerek demokrasinin anlamında gerekse gelişmişlik açısından son derece önemlidir Bu anlamda bu şartlar altında görevini yapmak isteyen tüm basın emekçilerini birkez daha saygı ve sevgiyle selamlıyor 10 Ocak gazeteciler bayramını kutluyorum.”

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Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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