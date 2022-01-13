Ünal Ateş’ten otogar tepkisi

Otogardaki tadilatın 2020 yılından beri bir türlü bitmediğini belirten Ateş şunları söyledi;

“Saygıdeğer basın mensupları değerli hemşehrilerim 2022 yılına girdik 2020 yılından beri bir türlü bitirilemeyen otopark tadilatı bitmiş mi diye bir göz attık, maalesef hala otogar açık değil, tadilat hala bitmemiş.

Basit otogar tadilatını yapamayan Büyükşehir Belediyesi'ne artık ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bu beceriksizlik ile bu kente hizmet edemeyen bu anlayış şehrimizin geçip giden yıllarının heba olmasına sebep oluyor.

Artık bu ızdıraba bir son vermek için buradan büyükşehir belediye başkanına bir çağrı yapıyorum:

“Sayın Hayrettin Güngör, bu otogarın tadilatını bitirmeyecek iseniz gelin daha fazla vatandaşa eziyet etmeyin bize bırakın, müsaade edin. Türkiye'deki birçok Büyükşehir Belediye başkanlarımızdan herhangi biri ile görüşüp bu otogarın tadilatını en kısa sürede bitirip vatandaşımızın hizmetine açalım. Hizmetin kimden geldiği önemli değil.

Sayın Güngör, önemli olan vatandaşın sorunu çözmek ise inat etme gel şu işi bize bırak otogarı bir an önce hizmete açalım.”