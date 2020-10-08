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Ünal Ateş’ten Tabipler Odasına Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Teşkilatı Tabipler Odası ve Eğitim İş Sendikası’nı ziyaret etti.

Ünal Ateş’ten Tabipler Odasına Ziyaret

Ünal Ateş’ten Tabipler Odasına Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Teşkilatı Tabipler Odası ve Eğitim İş Sendikası’nı ziyaret etti.

08 Ekim 2020 Perşembe 15:38

CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş Tabipler Odası ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Tüm dünya çok sıkıntılı ve sancılı bir süreçten geçiyor insanlık göremediği bir düşmana karşı savaş veriyor. “ diyen Ünal Ateş “Bu savaşın en ön cephesinde sağlık çalışanlarımız var genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Tabipler Birliği'nin ziyaretinden sonra sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla bugün Tabipler Odası dayız.

Öncelikle başta doktorlarımız olmak üzere covid 19 ile mücadele döneminde kendi hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden tüm sağlıkçılar ımıza şükranlarımızı sunuyoruz bu süreçte başta doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu mücadeleyi verenleri ötekileştiren odaları sendikaları kapatmayı düşünüp doktorları Sürgün edelim diyen zihniyeti kınıyorum.

Yine bu mücadelede doktorların meslek örgütü olan Tabip Odası ile işbirliği içinde çalışmayanlar bu mücadeleyi elele yapmak istemeyenlerin ne yaptığını anlayamıyorum Gerçek verileri kendi doktorumdan doktorların oluşturduğu meslek odasından saklayan zihniyeti aklı Selime davet ediyorum.

Yine sağlık çalışanları arasında ayrım yapan bu mücadelede yeterince maddi ve manevi destek olmayanları bir an evvel sağlık çalışanları arasındaki ayrımı kaldırmaya ve başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere covid-19 da mücadele eden tüm kesimlere maddi ve manevi destek olmaya davet ediyorum. Ve buradan bakanlık yöneticilerine sesleniyorum sağlıkta performans sistemini acilen kaldırın pandemi döneminde kesinlikle bu sistem insanlara yapılan en büyük ihanettir." Dedi.

EĞİTİM İŞ SENDİKASINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Tabipler Odası ziyaretinin ardından Ünal Ateş ve beraberindeki heyet Eğitim İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi’ni ziyaret etti.

Burada konuşan Ünal Ateş geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Aziz Serin’i saygı ve rahmetle andığını belirtti. Ateş " Öncelikle öğrencilerine ders vermek adına yaptığı mücadelede hayatını kaybeden Değerli öğretmenimiz Aziz serini saygı ve rahmetle anıyorum.” Dedi.

Son Güncelleme: 08.10.2020 17:04
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