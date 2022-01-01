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Ünal Ateş’ten yeni yıl mesajı

CHP Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ünal Ateş’ten yeni yıl mesajı

Ünal Ateş’ten yeni yıl mesajı

CHP Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 13:33
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Ateş mesajında şunları söyledi;

“2021 yılı her açıdan zor bir yıl oldu. Yaşanan ekonomik sıkıntıyla bir de koronavirüs salgını eklendi. Zamanında ve yerinde alınmayan tedbirler esnafın, sanayicinin, üreticinin belini büktü. 2021 yılında maalesef sel ve yangınları yoğun olarak yaşadık. Seçim meydanlarında verilen sözler bu yıl da hayal oldu. Hak ihlalleri, adaletsizlik, kadına yönelik şiddet gibi insan hakları ihlalleri artarak devam etti .

Tüm bunlara rağmen bizim umudumuz var. Her yeni başlangıç yepyeni umutlar demektir. İyisiyle kötüsüyle geride bıraktığımız ve birçoğumuzun canını yakan 2021 yılı sona erdi. 2022 yılı tüm insanlığa öncelikle sağlık, barış, mutluluk ve hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey olan huzuru getirsin.”

Son Güncelleme: 01.01.2022 15:45
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Ünal Ateş’ten Yeni Yıl Masajı
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