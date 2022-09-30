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Üniformalarını Giyen Minik İtfaiyeciler Görev Başına Geçti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren anaokulu öğrencileri yelek ve baretlerini giydi, görev başına geçti.

Üniformalarını Giyen Minik İtfaiyeciler Görev Başına Geçti

Üniformalarını Giyen Minik İtfaiyeciler Görev Başına Geçti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren anaokulu öğrencileri yelek ve baretlerini giydi, görev başına geçti.

30 Eylül 2022 Cuma 17:20

Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette, miniklere yangın ve itfaiyecilik mesleği konusunda eğitimler verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sürpriz konuklarına ev sahipliği yaptı.

Teşkilatın 308’inci yıldönümünde kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla, anaokulu öğrencileri itfaiyeyi ziyaret etti.

Öğretmenlerin refakatinde gerçekleşen ziyarette, yaşları 3 ila 6 arasında değişen minikler, baretlerini ve yeleklerini giyerek itfaiye ekipmanlarına yakından baktı.

Miniklere yangın söndürme araçlarını tanıtan ve hayallerini gerçekleştiren İtfaiye personelleri, kısa bir tatbikat da gerçekleştirdi.

İtfaiyecilik mesleği ve yangın sırasında yapılacaklara ilişkin bilgilerin aktarıldığı ziyarette, miniklerle çizgi film izlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte minik itfaiyeciler üniformalarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Üniformalarını Giyen Minik İtfaiyeciler Görev Başına Geçti
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