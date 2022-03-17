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Ünilig Erkek Salon Futbol Müsabakaları Kahramanmaraş'ta Yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Ünilig Erkek Salon Futbol Müsabakaları Kahramanmaraş'ta Yapıldı

Ünilig Erkek Salon Futbol Müsabakaları Kahramanmaraş'ta Yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Erkek Salon Futbolu 1. Lig grup müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

17 Mart 2022 Perşembe 11:42
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) ev sahipliğinde Atatürk Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen grup müsabakalarında, KTO Karatay Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Harran Üniversitesi takımları ter döktü.

Grup müsabakalarını Harran Üniversitesi 9 puanla birinci, Doğu Akdeniz Üniversitesi 6 puanla ikinci, Gaziantep Üniversitesi 3 puanla üçüncü, KTO Karatay Üniversitesi ise puansız olarak son sırada bitirdi.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.

Müsabakalar şu şekilde sonuçlandı:

KTO Karatay Üniversitesi: 2 - Harran Üniversitesi: 4

Doğu Akdeniz Üniversitesi: 6 - Gaziantep Üniversitesi: 1

Doğu Akdeniz Üniversitesi: 3 - Harran Üniversitesi: 5

Gaziantep Üniversitesi: 8 - KTO Karatay Üniversitesi: 0

Harran Üniversitesi: 8 - Gaziantep Üniversitesi: 2

Doğu Akdeniz Üniversitesi: 6 - KTO Karatay Üniversitesi: 3

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Ünilig Erkek Salon Futbol Müsabakaları Kahramanmaraşta Yapıldı
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