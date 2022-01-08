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Üniversite adaylarından SANKO Üniversitesi’ne ziyaret

Üniversite ortamını görmek isteyen Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversite adaylarından SANKO Üniversitesi’ne ziyaret

Üniversite adaylarından SANKO Üniversitesi’ne ziyaret

Üniversite ortamını görmek isteyen Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

08 Ocak 2022 Cumartesi 11:25
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Sağlık alanında kariyer hedefi olan öğrenciler rehber öğretmenleri Sibel Toy eşliğinde üniversiteyi gezerek, üniversite ortamını yerinde görme fırsatı buldu.

Üniversite adayları için yapılan tanıtım seminerinde SANKO Üniversitesi’nin eğitim yapısı, öğrencilere sağlanan imkanlar, burs olanakları ile sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

PROF. DR. MEHTAP ÖZKUR

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında bilgi veren tıbbi farmakoloji ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehtap Özkur, hekimliğin tüm dünyada saygın bir meslek olduğunu, bunun pandemide daha derinden fark edildiğini söyledi.

Tıp doktoru olmak için üniversitelerin altı yıllık eğitim veren tıp fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkur, “Tıp fakültesi mezunları pratisyen hekim veya uzman hekim olarak sağlık hizmetlerine devam edebilirler” dedi.

Mezunların isterlerse üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabileceklerini, bir yandan bilimsel araştırmalar yaparken, diğer yandan da eğitim-öğretim ve hekimlik faaliyetlerini sürdürebileceklerini anlatan Prof. Dr. Özkur, “Hekimler yaşamlarının çeşitli basamaklarında mecburi hizmet yapar. Hekimlikten emekli olunmaz” diye konuştu.

Öğrencilerin akademisyenlerinin gözetiminde polikliniklerde hasta hekim ilişkisini görüp deneyimlediklerine işaret eden Prof. Dr. Özkur, “Yani ilk sınıfta hasta, hastane tedirginliğini üzerlerinden atar, meslekleriyle tanışırlar. Öğrenciler eğitimlerinin daha ilk yılında klinik uygulamaları deneyimlemektedirler” ifadelerini kullandı.

Ek olarak mesleki ve klinik beceri uygulamaları dersleri ile öğrencilerin verilen vakalara yönelik video çekmeleri, broşür hazırlamaları ve sunum yapmalarının sağlandığını, sağlıklı ve hasta bireylere eğitim ve danışmanlık yapmalarına fırsat verildiğini kaydeden Prof. Dr. Özkur, şöyle devam etti:

“Anatomi ana bilim dalında özel sistemle hazırlanmış on ithal kadavra bulunmaktadır. Her yıl öğrencilerin eğitimi için iki yeni kadavra açılmakta ve öğrenciler anatomi derslerinde öğretim üyelerinin rehberliğinde proseksiyon (kadavra üzerinde işlem) yapabilmektedir. Üniversite binası ve hastanemizde 7/24 hizmet veren, güncel teknolojinin olanaklarıyla donatılmış kütüphane, okuma salonları ve grup çalışma odalarımız bulunmaktadır.”

ÖĞR. GÖR. EMİNE BAŞ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Emine Baş ise “toplumun temel çalışma alanlarından biri” olarak tanımladığı hemşirelik mesleğinin, kendine özgü bilgi yükü, görevleri ve sorumlulukları olduğuna dikkat çekti.

Bilgi birikiminin ancak donanımlı öğretim elemanı kadrosuyla sağlanabileceğini vurgulayan Öğr. Gör. Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hemşirelik bölümünde, hemşireliğin tüm uzmanlık alanlarında öğretim elemanı bulunmaktadır. Hemşirelik eğitimi teorik, laboratuvar ve klinik/saha uygulamaları şeklinde verilmektedir. Öğrencilerimiz önce teorik bilgileri alıp üniversitemizde bulunan laboratuvarlarda birebir uygulamaları yaptıktan sonra klinik uygulamaya çıkmaktadır.

Hemşireler hastanelerde klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi, ameliyathane hemşiresi vb. olarak çalışabildiği gibi hastane dışı Aile Sağlığı Merkezlerinde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri, okullar, iş yerleri gibi halk sağlığı hemşireliği alanlarında da çalışabilmektedirler.”

ÖĞR. GÖR. MERYEM ÖZDEMİR

Bölüme ikilkin bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Meryem Özdemir de beslenmenin sadece karın doyurmak olmadığının altını çizdi.

Beslenme ve diyetetik eğitimi alarak diyetisyen unvanı ile mezun olanların bireyin ve toplumun sağlıklı beslenmesinde, hastalıklardan korunmasında, hastaların tıbbi beslenme tedavisinde özenle hizmet verdiğini dile getiren Öğr. Gör. Özdemir, “SANKO Üniversitesi olarak genç ve dinamik akademik kadromuz ile topluma yenilikçi ve profesyonel sağlık personelleri yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

ARŞ. GÖR. PINAR KUYULU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Pınar Kuyulu ise sayısal puanla öğrenci alınan bölümün öğrenim süresinin dört olduğunu bildirdi.

“Tıp bilimleri, klinik bilimleri ve mesleki beceri dersleri kendi alanlarında özelleşmiş deneyim sahibi hocalarımız tarafından anlatılmaktadır” diyen Arş. Gör. Kuyulu, uygulamalı dersleri laboratuvarlarda işlediklerini kaydetti.

Üniversitenin sosyal etkinlikler ve kulüpler açısından çok aktif olduğuna dikkat çeken Arş. Gör. Kuyulu, spor kulüpleri, gezi kulüpleri, teknoloji ağırlıklı kulüpler gibi birçok kulübün bulunduğu bilgisini paylaştı.

Fizyoterapistlerin çalışma alanının çeşitliliğine değinen Arş. Gör. Kuyulu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fizyoterapist; hastalık ve engel durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini artırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personelidir. Mezun olduktan sonra özelleşme alanlarımız mevcuttur.”

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da SANKO Üniversitesi’nin burs imkanlarını, eğitim olanaklarını, kulüplerini ve etkinliklerini, sosyal medya ve web sayfasını anlattı.

Program, öğrencilere armağan takdiminin ardından anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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Üniversite Adaylarından SANKO Üniversitesi’ne Ziyaret
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