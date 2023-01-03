Üniversite Caddesi 3 Milyon Tl’lik Yatırımla Yenilendi

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için yatırımlarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Üngüt Mahallesi’nde bulunan Üniversite Caddesi’nde başlattığı genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yoğun nüfusa hitap eden arterde genişlik 2 katına çıkarılırken, bölgeye kazandırılan 2 yeni kavşakla da trafik akışı düzenlendi. Sıcak asfalt, yol çizgi ve levhalandırma çalışmaları tamamlanan arter, yenilenen çehresiyle bölge halkının hizmetine sunuldu. Toplamda 3 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalarla baştan uca yenilenen arter, bölgenin ulaşım standardını üst seviyeye çıkararak katma değerini artırdı. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.