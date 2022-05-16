Ünlü yazar Başkonuş Yaylasını öve öve bitiremedi!

İŞTE O YAZI…

Bayram nedeniyle yaptığımız seyahatlerden zihnimizde kalan muhteşem bir yer tavsiyesi yapacağım sizlere. Biraz uzak ama gittiğinize değecek bir yer: Başkonuş Yaylası ve tesisleri.

Başkonuş Yaylası, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan, başta sümbül ve salep olmak üzere birçok endemik bitkiyi bünyesinde barındıran ve göçmen kuşların uğrak yeri olan doğa harikası bir yayla.

Köknar, sedir, meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan orman, rengarenk çiçekleri ve endemik bitkileriyle doğal yapısını korurken, geyiklere ve kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Başkonuş Yaylası 1987 yılında geyik üretme istasyonu olarak kurulmuş, yıllar sonra geyikler doğaya bırakılmış. Çevrede çoğalan geyiklerin yaklaşık 250-300 adet olduğu tahmin ediliyor.

Başkonuş Yaylası 2011 yılından itibaren özel işletme statüsüne girmiş ve Erdoğanyılmaz ailesi tarafından yönetilmeye başlanmış. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun Serhan Erdoğanyılmaz ve aynı fakülteden mezun olan eşi ile birlikte, İTÜ Mühendislik ve İstanbul Üniversitesi Hukuk mezunu baba Serdar Erdoğanyılmaz’a destek olmak için İstanbul’daki kariyerlerini bir kenara bırakarak yaylada doğanın içindeki işin başına geçmişler.

Serhan, Türkiye Restoran İşletmecileri Derneği (TÜRES) Kahramanmaraş Başkanlığı’nın yanı sıra, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Doğu Akdeniz Koordinatörlüğü’nü de yürütüyor.

Yaylanın giriş kısmı A tipi mesire alanı olarak düzenlenmiş. Bu alan sınırları içinde kır lokantası, bungalov orman evleri, çadır kamp alanı, karavan kamp alanı, piknik alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, ATV, binicilik, kızak gibi aktivite alanları, Özgür Hayvan Bahçesi ve yürüyüş yolları bulunuyor. Ayrıca diğer tesislerin yapımı da sürdürülüyor.

Gezimiz sırasında çocuklar ata bindi, ATV’lerle doğayı keşfettik. Kalmaya fırsat olmadı ama tesiste günü birlik harika birkaç saat geçirdik.

Konaklama alanının rakımı 1325 m. civarında. Bu yüksekliğin insan sağlığı açısından çok uygun olduğu uzmanlarca belirtilmekte. Ayrıca, ardıç, sedir ve köknar ağaçlarının ürettiği oksijene, Akdeniz’den gelen nemli havanın da karışmasıyla bağışıklık sistemini güçlendiren sağlıklı bir ortam var yaylada. Yaz ve kış aylarındaki farklı güzellikleri, tedavi edici güzel havası ile turistleri misafir ediyor tesis.

Yıllardır birçok kanser hastası, doktor tavsiyesi ile burada yaşayarak tedavi olmuş ve bunlar somut olarak belgelenip tespit edilmiş.

Başkonuş Yaylası işletmesinin birinci önceliği, doğanın ev sahibi olan hayvanlara ve ormana sahip çıkmak. İşletme, doğada annesiz kalmış geyik yavrularına sahip çıkıp; bu yavruların beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamakta. Rehabilitasyonunu tamamlamış hayvanlar, doğada yaşamaya hazır ise doğaya bırakııyor. Sağlık durumu doğaya bırakılmaya hazır olmayan hayvanların bakımı ise ömür boyu üstlenilmektedir.

KIR LOKANTASI: Yöresel kahvaltı, ızgara et ve yemek çeşitleri sunulan açık ve kapalı salonlarda özel toplantılar da yapılabilmekte. Kır lokantasında organik gıdalara önem verilerek doğal hayata uygun hizmet verilmekte. Keçi tereyağı, özel bal ve köy yumurtası ile organik beslenme ortamı sağlanıyor.

Menülerinde Kahramanmaraş yerel lezzetlerine yer verdikleri gibi, alanında uzman aşçılar ile yerel ve global lezzetler misafirlere sunuluyor.

ÇADIR KAMP ALANI: Elektrik, su, tuvalet, duş ve güvenlik hizmetleri verilen yaylada, kendi çadırınızla kamp yapabiliyorsunuz.



KARAVAN KAMP ALANI: Elektrik, su, tuvalet, duş ve güvenlik hizmetleri verilen yaylada, kendi karavanınızla konaklayabilir, veya işletmenin karavanlarını kiralayabilirsiniz.

İhtiyaç duyabileceğiniz ürünler düşünülerek faaliyete geçirilmiş marketlerinden de alışveriş yapılabiliyor.



PİKNİK ALANI: Doğal kaynak suyu olan temiz bir çevrede, rengarenk çiçeklerle doğayla iç içe piknik yapabilirsiniz. Piknik alanında ateş yakmak, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yasaklanmış.



AKTİVİTE İMKANLARI

Trekking

Ekoturizm kapsamında yapılan, bölgenin en doğal yürüyüş yollarına sahip Başkonuş Seyir Terası yolunda, Sır Barajı ve şehir manzarasını seyredebiliyorsunuz.

Konaklama alanından itibaren 4100 m. yürüyerek Başkonuş Yaylası zirve noktasına (1850 m. Rakım) çıkıp, çevredeki muhteşem manzarayı seyrederken bulutların üzerinde olmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

Kısa, uzun ve orta mesafeli olarak üç ayrı yürüyüş rotası saptanarak misafirlerin performansına göre trekking tercihleri sunulmakta. Her an geyiklerle karşılaşıp unutulmaz fotoğraflar çekebileceğiniz trekking rotasının bitiş noktasında da, doyumsuz baraj manzarası ayrı bir seyir keyfi veriyor.

Zirveden önce 1650 m. rakımlı Sersem Yaylası’na uğrayıp leyleklerin göç yolunda konakladıkları yerleri de gözlemleyebilmek mümkün.

Başkonuş Yaylasında yapabileceğiniz aktiviteler:

-Serbest yürüyüş

-Dağ bisikleti

-ATV

-Kızak

-Özgür hayvan bahçesi

-Çocuk oyun parkı

-Yoga

-Nefes terapisi

-Kuş gözlemciliği

-Vahşi yaşam fotoğrafçılığı

-Botanik yaşam ve endemik bitki örtüsü izleme

-Fotoğraf safarisi

-Binicilik maneji

Başkonuş Yaylası’na gelen misafirler Kahramanmaraş’a da giderlerse mutlaka şehrin kıymetli mutfağını keşfetmeliler. Neler mi onlar?

Maraş tarhanası, tarhana çorbası, eşkili çorba, döğmeli mercimekli çorba, paça, simit köftesi, kısır köftesi, içli köfte, sömelek köfte, suluyağlı köfte, eşkili köfte, yoğurtlu köfte, yavan köfte, ekşili aya köftesi, yoğurtlu kebap, ravanda şerbeti, döğme aşı, Maraş dolması, mimbar, Acem pilavı, tavuklu pilav, çöş börek, çörek, Maraş biberi, sucuk, samsa, pekmez, hapısa, pestil, cevizli kırma tatlısı, çullama, dünyaca ünlü Maraş dondurması gibi yiyecek-içecekleri ve tatlıları ile sizleri bekliyor.