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Ünlüer ve Güngör’den KASİAD ve MÜSİAD’a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali MükerremÜnlüer ile birlikte şehirde iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarından KASİAD ve MÜSİAD’ı ziyaret ederek yöneticileriyle bir araya geldi.

Ünlüer ve Güngör’den KASİAD ve MÜSİAD’a ziyaret

Ünlüer ve Güngör’den KASİAD ve MÜSİAD’a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali MükerremÜnlüer ile birlikte şehirde iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarından KASİAD ve MÜSİAD’ı ziyaret ederek yöneticileriyle bir araya geldi.

05 Ocak 2024 Cuma 15:59

Şehir merkezi ve ilçelerde sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelerek şehirdeki son duruma ilişkin istişarelerde bulunmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali MükerremÜnlüer ile Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) ve Müstakil Sanayici İşadamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı ziyaretlerde KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetim kurullarıyla bir araya gelen Vali Ünlüer ve Başkan Güngör, iş dünyasına yönelik yürütülen çalışmalara ve son duruma ilişkin bilgiler aldı. Nazik misafirperverlikleri için KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetimlerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm paydaşlarla birlikte yüksek bir koordinasyon halinde olunduğunu belirtti.

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Ünlüer Ve Güngör’den KASİAD Ve MÜSİAD’a Ziyaret
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