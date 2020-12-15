Üretici başarısız mı ?

Hayvancılar olarak zor günler geçiriyoruz

Dışarıdan bakıldığında sürekli ağlayan sürekli problemli bir sektörmüşüz gibi görünüyor

Sürekli devletten destek alan devletin imkanlarını kullanan teşvik destek ve hibe kullanan buna rağmen mutsuz huzursuz ve şikayetçi bir kitle gibi görünürüz

Şimdi bizi başarısız çörpeşik ve sürekli devletin parasını Ve imkanlarını kullanan bir sektörmüşüz gibi görmek isteyenlere bazı konu başlıklarını anlatacağım

Madde 1

Diyelim ki kendi öz sermayemiz ile bir yatırım yaptınız Çiftliğinizi kurdunuz sütünüzü ürettiğiniz ve satmaya başladınız

Hemen yanınıza başka birisi sadece kredibilitesi iyi olduğu için devletten faizsiz kredi almak suretiyle Yeni bir çiftlik kurdu ve oda sizinle aynı pazarda süt üretmeye başladı

Bu ne kadar adaletli bir yaklaşımdır

Biliyorsunuz ki üretim gereğinden fazla artarsa fiyat düşer

Burada fırsat eşitliği ilkesi ihlal edilmiştir

Gereğinden fazla üretim teşvik edilerek malın fiyatının düşmesi sağlanmıştır

Böyle durumlarda kendi öz sermayesi ile bu işe girmiş insanlar bir süre sonra tatmin edici satış fiyatını bulamadığı için zarar ederse bu başarısızlık kime aittir

Madde 2

Süt fiyatları üreticinin menfaatine olduğu dönemlerde üretimin azaldığı mala olan talebin arttığı dönemlerde devlet ithalat kapısını açarak süt tozu ithal etmek suretiyle yeniden fiyatların üreticinin aleyhine olacağı şekle inmesine sebep olursa burada

ÜRETİCİ BAŞARISIZMIDIR ?

Madde 3

Bir adam Çiftlik kurarsa tüm teamülleri yerine getirirse işini düzgün yaparsa verimlilik odaklı çalışırsa üretim standartlarını Avrupa standartlarına çıkarırsa

Buna rağmen enflasyon rakamları artmasın tüketici yüksek fiyata tüketmesin düşüncesiyle yurtdışından ithalat yapmak suretiyle üretim maliyetlerinin altında devlet satış yaparsa bundan dolayı Üretici zarar görürse

ÜRETİCİ BAŞARISIZMIDIR ?

Madde 4

Çok güzel bir çiftlik kurdunuz besicilik yapıyorsunuz yurdun bir çok ilinden besilik dana topladınız

Üretime başladınız

Birden bire ithalat kapısı açıldı ve yurtdışından daha uygun şartlarda daha yüksek canlı ağırlık alım kapasitesine sahip hayvanlar iç piyasaya girdi

Aynı yemi yediler Satarken ithal olan hayvanlar daha fazla ilgi gördü

Ülkesinin hayvanına para yatıran daha az para kazandı ve rekabet edemedi

ŞİMDİ BU YETİŞTİRİCİ BAŞARISIZMIDIR ?

Madde 5

Birinci sınıf kaliteli bir süt ve damızlık işletmesi kurdunuz çok kaliteli hayvanlar ile çok kaliteli düve elde ettiniz tam hayvanımızı satışa çıkaracaksınız ithalat kapısı açıldı ve daha cazip fiyatlarla ülkeye hayvan girdi sizin ürettiğiniz mallar elinizde kaldı

ŞİMDİ BU ÜRETİCİ BAŞARISIZMI ?

Madde 6

Bir çiftçisiniz doğru toprak analizi yaptınız doğru tohum seçimi yaptınız buğday mısır arpa herhangi bir ürün ektiniz Çok güzel verimi aldınız Avrupa standartlarında kalitesinde üretim yaptınız

Tam ürünümüzü pazara sürüp hasat yapacakken devletiniz gümrük vergilerini sıfırladı ve yurtdışından arpa buğday mısır ithalatı yapmaya başladı

Ürettiğiniz ürünler tüccar tarafından ilgi görmedi mal elinizde kaldı fiyatı düştü

ŞİMDİ BU ÜRETİCİ BAŞARISIZMI ?

Madde 7

Diyelim ki besi işletmeniz var

Bir umut 100 tane hayvan alıp bağladınız tanesi 6000 TL’den 600.000 TL para verdiniz bağladınız

Hayvan başı 4000 TL para harcadınız beslediniz

Resmi %12 enflasyon olan bir ülkede banka kredisi faizi ödediniz

İstihdam yaptınız vergi ödediniz sigorta stopaj ödediniz

İşçilik dahil 11.000 TL’ye mal ettiniz hayvanı aynı fiyata satmaya mecbur kaldınız

Hayvanları öldürmediniz

Ekonomik besleme yaptınız

Aşı programlarını dikkatle takip ettiniz Biyo güvenlik standartlarını korudunuz

Olması gereken her şeyi dosdoğru yaptınız

Ama devletimiz enflasyon yükselmesinin endişesiyle maliyeti 42 TL olan karkas etin alım fiyatını et ve Süt kurumu aracılığı ile 34 TL olarak belirledi

ŞİMDİ BU ÜRETİCİ BAŞARISIZMI ?

Madde 8

Üretim maliyetleri sadece bir yıl içerisinde %40 ile 60 arasında artış göstermiş iken

Enflasyon artacak endişesiyle son bir yıl içerisinde süt fiyatlarına hiçbir iyileştirme yapılmamışsa

Üretici halen bir yıl önceki fiyatlardan süt satmaya mecbur bırakılmışsa

SÜT ÜRETİCİSİ BAŞARISIZMI ?

Her fırsatta bize Avrupa’yı örnek gösteren sözde bu işten anlayan entelektüel tiplere sormak lazım

Şu anda dünyanın en ucuz süt ve etini tüketiyorsunuz

Allah’ın denizinden çıkan balığı kilogramı temizlenmemiş halde 30 TL ile 100 TL arasında alıcı bulurken Kırmızı etin karkas fiyatı 35 liradır Buna pahalı demek hadsizliktir

İnsanlarımızın alım gücü yok derseniz bunu kabul edebilirim

Bütün bunlara rağmen hala kırmızı et pahalı diye konuşanlar varsa her türlü platformda onları ikna etmeye hazırım

Bu sektör sayesinde yüzlerce sektör hareket görüyor

Bu sektöre hizmet eden herkes bir şekilde para kazanıyor az ya da çok ama kaybetmiyor

Tek kaybeden var oda üreticinin kendisi

Biz kendi derdimize yanarken

Kendi içimizde çözüm yolları ararken

Birde

KURTARMIYORSA YAPMAYIN

ZARAR EDİYORSA YAPMAYIN

DİYENLER

SİZİ ALLAHA HAVALE ETTİM

Çekilen sıkıntının farkında bile değilsiniz

Hayvancılıkla meşgul olan bütün dostlarım kendi özel hayatlarından çocuklarından her şeylerinden feragat etmiş bir şekilde bu işleri yapmaya gayret etmişlerdir

Onlar hakkında bilmediğiniz konularda ileri geri konuşurken lütfen dikkat edin

Maalesef Üretici tüketicinin sofrasına kurban edilmiştir

Başarılı olduğumuzu biliyoruz

Ama yanlış yürütülen politikalar sebebiyle başarısızmış gibi görünmek istemiyoruz