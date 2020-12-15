Üretici başarısız mı ?

Hayvancılar olarak zor günler geçiriyoruz
Dışarıdan bakıldığında sürekli ağlayan sürekli problemli bir sektörmüşüz gibi görünüyor
Sürekli devletten destek alan devletin imkanlarını kullanan teşvik destek ve hibe kullanan buna rağmen mutsuz huzursuz ve şikayetçi bir kitle gibi görünürüz
Şimdi bizi başarısız çörpeşik ve sürekli devletin parasını Ve imkanlarını kullanan bir sektörmüşüz gibi görmek isteyenlere bazı konu başlıklarını anlatacağım
Madde 1
Diyelim ki kendi öz sermayemiz ile bir yatırım yaptınız Çiftliğinizi kurdunuz sütünüzü ürettiğiniz ve satmaya başladınız
Hemen yanınıza başka birisi sadece kredibilitesi iyi olduğu için devletten faizsiz kredi almak suretiyle Yeni bir çiftlik kurdu ve oda sizinle aynı pazarda süt üretmeye başladı
Bu ne kadar adaletli bir yaklaşımdır
Biliyorsunuz ki üretim gereğinden fazla artarsa fiyat düşer
Burada fırsat eşitliği ilkesi ihlal edilmiştir
Gereğinden fazla üretim teşvik edilerek malın fiyatının düşmesi sağlanmıştır
Böyle durumlarda kendi öz sermayesi ile bu işe girmiş insanlar bir süre sonra tatmin edici satış fiyatını bulamadığı için zarar ederse bu başarısızlık kime aittir
Madde 2
Süt fiyatları üreticinin menfaatine olduğu dönemlerde üretimin azaldığı mala olan talebin arttığı dönemlerde devlet ithalat kapısını açarak süt tozu ithal etmek suretiyle yeniden fiyatların üreticinin aleyhine olacağı şekle inmesine sebep olursa burada
ÜRETİCİ BAŞARISIZMIDIR ?
Madde 3
Bir adam Çiftlik kurarsa tüm teamülleri yerine getirirse işini düzgün yaparsa verimlilik odaklı çalışırsa üretim standartlarını Avrupa standartlarına çıkarırsa
Buna rağmen enflasyon rakamları artmasın tüketici yüksek fiyata tüketmesin düşüncesiyle yurtdışından ithalat yapmak suretiyle üretim maliyetlerinin altında devlet satış yaparsa bundan dolayı Üretici zarar görürse
ÜRETİCİ BAŞARISIZMIDIR ?
Madde 4
Çok güzel bir çiftlik kurdunuz besicilik yapıyorsunuz yurdun bir çok ilinden besilik dana topladınız
Üretime başladınız
Birden bire ithalat kapısı açıldı ve yurtdışından daha uygun şartlarda daha yüksek canlı ağırlık alım kapasitesine sahip hayvanlar iç piyasaya girdi
Aynı yemi yediler Satarken ithal olan hayvanlar daha fazla ilgi gördü
Ülkesinin hayvanına para yatıran daha az para kazandı ve rekabet edemedi
ŞİMDİ BU YETİŞTİRİCİ BAŞARISIZMIDIR ?
Madde 5
Birinci sınıf kaliteli bir süt ve damızlık işletmesi kurdunuz çok kaliteli hayvanlar ile çok kaliteli düve elde ettiniz tam hayvanımızı satışa çıkaracaksınız ithalat kapısı açıldı ve daha cazip fiyatlarla ülkeye hayvan girdi sizin ürettiğiniz mallar elinizde kaldı
ŞİMDİ BU ÜRETİCİ BAŞARISIZMI ?
Madde 6
Bir çiftçisiniz doğru toprak analizi yaptınız doğru tohum seçimi yaptınız buğday mısır arpa herhangi bir ürün ektiniz Çok güzel verimi aldınız Avrupa standartlarında kalitesinde üretim yaptınız
Tam ürünümüzü pazara sürüp hasat yapacakken devletiniz gümrük vergilerini sıfırladı ve yurtdışından arpa buğday mısır ithalatı yapmaya başladı
Ürettiğiniz ürünler tüccar tarafından ilgi görmedi mal elinizde kaldı fiyatı düştü
ŞİMDİ BU ÜRETİCİ BAŞARISIZMI ?
Madde 7
Diyelim ki besi işletmeniz var
Bir umut 100 tane hayvan alıp bağladınız tanesi 6000 TL’den 600.000 TL para verdiniz bağladınız
Hayvan başı 4000 TL para harcadınız beslediniz
Resmi %12 enflasyon olan bir ülkede banka kredisi faizi ödediniz
İstihdam yaptınız vergi ödediniz sigorta stopaj ödediniz
İşçilik dahil 11.000 TL’ye mal ettiniz hayvanı aynı fiyata satmaya mecbur kaldınız
Hayvanları öldürmediniz
Ekonomik besleme yaptınız
Aşı programlarını dikkatle takip ettiniz Biyo güvenlik standartlarını korudunuz
Olması gereken her şeyi dosdoğru yaptınız
Ama devletimiz enflasyon yükselmesinin endişesiyle maliyeti 42 TL olan karkas etin alım fiyatını et ve Süt kurumu aracılığı ile 34 TL olarak belirledi
ŞİMDİ BU ÜRETİCİ BAŞARISIZMI ?
Madde 8
Üretim maliyetleri sadece bir yıl içerisinde %40 ile 60 arasında artış göstermiş iken
Enflasyon artacak endişesiyle son bir yıl içerisinde süt fiyatlarına hiçbir iyileştirme yapılmamışsa
Üretici halen bir yıl önceki fiyatlardan süt satmaya mecbur bırakılmışsa
SÜT ÜRETİCİSİ BAŞARISIZMI ?
Her fırsatta bize Avrupa’yı örnek gösteren sözde bu işten anlayan entelektüel tiplere sormak lazım
Şu anda dünyanın en ucuz süt ve etini tüketiyorsunuz
Allah’ın denizinden çıkan balığı kilogramı temizlenmemiş halde 30 TL ile 100 TL arasında alıcı bulurken Kırmızı etin karkas fiyatı 35 liradır Buna pahalı demek hadsizliktir
İnsanlarımızın alım gücü yok derseniz bunu kabul edebilirim
Bütün bunlara rağmen hala kırmızı et pahalı diye konuşanlar varsa her türlü platformda onları ikna etmeye hazırım
Bu sektör sayesinde yüzlerce sektör hareket görüyor
Bu sektöre hizmet eden herkes bir şekilde para kazanıyor az ya da çok ama kaybetmiyor
Tek kaybeden var oda üreticinin kendisi
Biz kendi derdimize yanarken
Kendi içimizde çözüm yolları ararken
Birde
KURTARMIYORSA YAPMAYIN
ZARAR EDİYORSA YAPMAYIN
DİYENLER
SİZİ ALLAHA HAVALE ETTİM
Çekilen sıkıntının farkında bile değilsiniz
Hayvancılıkla meşgul olan bütün dostlarım kendi özel hayatlarından çocuklarından her şeylerinden feragat etmiş bir şekilde bu işleri yapmaya gayret etmişlerdir
Onlar hakkında bilmediğiniz konularda ileri geri konuşurken lütfen dikkat edin
Maalesef Üretici tüketicinin sofrasına kurban edilmiştir
Başarılı olduğumuzu biliyoruz
Ama yanlış yürütülen politikalar sebebiyle başarısızmış gibi görünmek istemiyoruz