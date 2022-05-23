Usta Yazarlar Kahramanmaraşlı Kitapseverlerle Buluştu

Etkinlikte kitapseverlerle bir araya gelen Yazar Sevda Urfa, Çiğdem Oruç ve Mustafa Tatcı, kaleme aldıkları eserlerini okurlar için imzaladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birbirinden ünlü şair ve yazarları şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, usta yazarlar Sevda Urfa, Çiğdem Oruç ve Mustafa Tatcı kitapseverlerle bir araya geldi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen etkinlikte usta yazarlar kaleme aldıkları eserleri Kahramanmaraşlılar için imzaladı.

Kahramanmaraş’ta olmaktan ve çocuk okurlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Yazar Çiğdem Oruç, “Gerçekten burada olmak, Kahramanmaraş’ın atmosferini solumak ve çocuklarla bir araya gelmek bizlere çok şey kazandırdı. Bu güzel etkinlikte okurlarımızla bir araya gelmemizi sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum” dedi.

Birçok çocuk ve gençlik romanı kaleme alan Yazar Sevda Urfa ise, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi gibi çok güzel bir ortamda okurlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kitaplarımızı çocuklara ulaştırabilmek ve anlatabilmek çok güzel bir duygu. Bu güzel etkinlikte bizleri misafir eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okurlarımızla Bir Araya Geldik

Program kapsamında Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde söyleşi ve imza günü etkinliğinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelen Yazar Mustafa Tatcı, “Daha önce de pek çok kez Kahramanmaraş’a gelerek Türkçe’nin en büyük şairlerinden olan Yunus Emre’yi anlatma imkânı bulmuştum. Bu etkinlikte de okurlarımızla bir araya gelerek kitaplarımızı imzaladık ve sohbet etme fırsatımız oldu. Etkinliklerimize katılım sağlayan, ilgi gösteren tüm Kahramanmaraşlılara teşekkür ediyorum” dedi.