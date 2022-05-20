Usta Yazarlarla İmza Günü ve Söyleşi Etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü yazar ve şairleri, şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta konuk etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, 21 – 22 Mayıs tarihlerinde pek çok çocuk ve gençlik romanı kaleme alan Yazar Sevda Urfa ve ‘Bir Rüyanın Peşinde: Osman Kemali’ adlı çocuk kitabının yazarı Çiğdem Oruç kitapseverlerle bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde 12.00 – 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek imza günü etkinliğinde yazarlar, kaleme aldıkları eserleri Kahramanmaraşlılar için imzalayacak.

Yazar Mustafa Tatcı Söyleşisi ve İmza Günü

Etkinlikler kapsamında, 21 – 22 Mayıs tarihlerinde Yazar Mustafa Tatcıda söyleşi ve imza günü etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek etkinlikte Yazar Tatcı, Türkçe’nin en büyük şairlerinden Yunus Emre’yi anlatacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “21 ve 22 Mayıs tarihlerinde usta yazarlar Sevda Urfa, Çiğdem Oruç ve Mustafa Tatcı, imza günü etkinliğinde kitapseverlerle bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek imza günü ve söyleşi etkinliklerine tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.