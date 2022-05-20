Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Usta Yazarlarla İmza Günü ve Söyleşi Etkinliği
Usta Yazarlarla İmza Günü ve...
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz ‘genç’ dostu belediye olmak
Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz...
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Son Dakika
Sanko Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı

Usta Yazarlarla İmza Günü ve Söyleşi Etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 21 – 22 Mayıs tarihlerinde imza günü ve söyleşi etkinliği düzenleyecek. Yedi Güzel Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte usta yazarlar Sevda Urfa, Çiğdem Oruç ve Mustafa Tatcı Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek.

Usta Yazarlarla İmza Günü ve Söyleşi Etkinliği

Usta Yazarlarla İmza Günü ve Söyleşi Etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 21 – 22 Mayıs tarihlerinde imza günü ve söyleşi etkinliği düzenleyecek. Yedi Güzel Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte usta yazarlar Sevda Urfa, Çiğdem Oruç ve Mustafa Tatcı Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek.

20 Mayıs 2022 Cuma 18:06
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü yazar ve şairleri, şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta konuk etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, 21 – 22 Mayıs tarihlerinde pek çok çocuk ve gençlik romanı kaleme alan Yazar Sevda Urfa ve ‘Bir Rüyanın Peşinde: Osman Kemali’ adlı çocuk kitabının yazarı Çiğdem Oruç kitapseverlerle bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde 12.00 – 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek imza günü etkinliğinde yazarlar, kaleme aldıkları eserleri Kahramanmaraşlılar için imzalayacak.

Yazar Mustafa Tatcı Söyleşisi ve İmza Günü

Etkinlikler kapsamında, 21 – 22 Mayıs tarihlerinde Yazar Mustafa Tatcıda söyleşi ve imza günü etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek etkinlikte Yazar Tatcı, Türkçe’nin en büyük şairlerinden Yunus Emre’yi anlatacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “21 ve 22 Mayıs tarihlerinde usta yazarlar Sevda Urfa, Çiğdem Oruç ve Mustafa Tatcı, imza günü etkinliğinde kitapseverlerle bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek imza günü ve söyleşi etkinliklerine tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Şehre Yeni Projeler Kazandırmaya Devam Ediyor
Büyükşehir Şehre Yeni Projeler Kazandırmaya Devam Ediyor
Gazipaşa Gençlik Merkezi Gençlerin Yeni Gözdesi Olmaya Aday
Gazipaşa Gençlik Merkezi Gençlerin Yeni Gözdesi Olmaya Aday
Afşin’deki ‘Arı Evi’ Rengarenk Kovanlarıyla İlgi Çekiyor
Afşin’deki ‘Arı Evi’ Rengarenk Kovanlarıyla İlgi Çekiyor
Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından kan bağışı
Kahramanmaraş Ülkü Ocaklarından kan bağışı
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor
Aslanbey Caddesi büyükşehir’le yenileniyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber