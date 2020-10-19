Uygun AVM kahramanmaraş’ta

Cumartesi günü açılışı yapılan ve tekerek yolu Süha Erler Lisesi karşısında faaliyete başlayan Uygun AVM tüm Kahramanmaraşlıları ziyarete bekliyor. İşletme ortakların Fazlı Barak gazetemize yaptığı açıklamada, “Hizmette hedefimiz “İlk Seferde Doğru Yapmak” ve “Sıfır Hata”dır. İmal etmekte olduğumuz ürünlerin zamanında, eksiksiz ve problemsiz olarak teslim edilmesi vazgeçilemez bir ilkedir” diyerek şunları söyledi;

“Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayacak biçimde, tüm çalışanlarımızın aktif görev aldığı bir takım ruhu ile teknolojik gelişmelere göre Amacımız müşterilerimizin beklentilerine tamamiyle cevap verebilmek, firmamızın rekabet ve gelişim gücünü arttırabilmektir.

Ar/Ge ve Hizmet Geliştirme faaliyetlerindeki hedefimiz; bilgimizi ve yaratıcılığımızı sürekli olarak geliştirerek, müşteri memnuniyeti ve rekabet için etkin hizmetler tasarlamaktır. Kendimizi yeniliyor; siz değerli müşterilerimiz ve bölgemizin gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz.”