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Vadi mahallesindeki elektrik sorunu giderildi

Topografya olarak Türkiye’nin en zor coğrafyalarından birine sahip olan Kahramanmaraş’ta özellikle kırsal bölgedeki zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. şehir merkezinde de tüketicilerine kesintisiz enerji sağlamak için sahada 7/24 görev almaya devam etti.

Vadi mahallesindeki elektrik sorunu giderildi

Vadi mahallesindeki elektrik sorunu giderildi

Topografya olarak Türkiye’nin en zor coğrafyalarından birine sahip olan Kahramanmaraş’ta özellikle kırsal bölgedeki zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. şehir merkezinde de tüketicilerine kesintisiz enerji sağlamak için sahada 7/24 görev almaya devam etti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:37
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı Vadi Mahallesinin bir bölümünde yaşanan heyelan nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. hareke geçti. Olumsuz hava muhalefetine karşı kesintisiz enerji sunmak için şebekeyi yer altına alan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. heyelanların yer altı hattına verdiği zararı engelleyemedi.

Mahallenin bir bölümünde heyelandan dolayı yaşanan elektrik kesintilerine son vermek için harekete geçen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., fazladan direk dikerek yeniden elektrik şebekesi montajı yapıldı. Yeraltından giden şebekenin toprak kayması sonucu zarar gördüğü durumda, yeraltı şebekesine alternatif olarak fazladan 3 adet elektrik direği dikilerek yeni şebeke montajı yapıldığı bildirildi.

Tüketicilerine kesintisiz enerji sunmak adına çalışmalarını sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özverili çalışmaları tüm zorlu koşullara rağmen devam ediyor.

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