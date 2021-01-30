Vakkas Kuzu: Hodri Meydan! Hatalı Olan Özür Dilesin!

Toprağın Bekereti isimli televizyon programında kullandığı;“25 Tane koyun yazmayla, teknisyenleri, veterinerleri, teknikerleri getirip birliklerin başına bela etmesinler” ifadeleriyle gündeme gelen Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, açıklamaları çarpıtıldığı gerekçesiyle Veterinerler ve Ziraat Mühendisleri Odası başkanlarına yüklendi. Kuzu, kullandığı ifadelerle birlik seçimlerine müdahale eden devlet memurlarını kastettiğini belirterek; devlet memuru pozisyonundaki teknisyen, veteriner ve teknikerlerin birlik yönetiminde ve denetiminde yer alamayacağı gibi birlik seçimlerinde birlik başkanlığına aday olamayacağını ve herhangi bir adayın lehine çalışamayacağını söyledi.

“KONUYU YANLIŞ ANLIYORLAR, ÇARPITIYORLAR”

Kuzu, “Bir televizyon kanalında Toprağın Bereketi programına katıldım. Burada bazı konulara değindim. Ama buradaki açıklamalarım bazıları tarafından çarpıtıldı. Veteriner, mühendis, tekniker ve üniversite mezunlarını hedef almışım gibi bir gayret içine girdiler. Mühendisler odası da diyor ki; özür dile! Ben hiçbir hata yapmadım ki özür dileyeyim. Konuyu yanlış anlıyorlar, çarpıtıyorlar. Devlet dairesinde çalışan babayiğit veterinerler, birlik seçimlerinde diğer adaya oy verin diye Pazarcık’ı, Elbistan’ı, Türkoğlu’nu aradılar. 657’ye tabii devlet memuru bu babayiğitler Ilıca’da toplantı yaptılar. Tarım İl Müdürlüğü’nde çalışıyordu, Pazarcık’taki üyelerimizi arayıp diğer adaya oy istedi. O babayiğitler, kendilerini biliyorlar. Bazılarının tayini çıktı gitti, bazıları ormana gitti, bazıları da daha burada görev yapıyor. Bu babayiğitler, üyelerimizi tek tek arayıp Mehmet Oğul’u aday çıkarttıklarını, üniversite mezunu diye Mehmet Oğul’a üyelerden oy istediler. Ben onları kast ettim” dedi.

“DEVLET MEMURLARI, HERHANGİ BİR ADAYIN DA PROPAGANDASINI YAPAMAZLAR”

Kuzu, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Ben, birlik başkanı seçimine müdahale eden devlet memurlarını kast ederek; ‘25 Tane koyun yazmayla, teknisyenleri, veterinerleri, teknikerleri getirip birliklerin başına bela etmesinler’ ifadelerini kullandım. Burası yarı resmi, yarı sivil tüzel kişiliği bulunan bir birlik. Ana sözleşmesinde açık açık yazıyor. 657 sayılı yasaya tabii olan devlet memurları, birliğimizde başkan adayı olamazlar. Herhangi bir adayın da propagandasını yapamazlar. Aday olabilmeleri için birlik başkanlığı seçimlerinden 12 ay önce istifa etmiş olması gerekiyor. Geçmişte bunun örneğini yaşadık. 25 tane koyunu olan 657 sayılı yasaya tabii devlet memuru bir arkadaş seçimlerde aday olmaya kalktı. Aday olamayınca da gitti dava açtı. Dava hala görülüyor. Ama uğraşmaları boşuna! Ben, aday olmazsın demiyorum. Bunu yasalar söylüyor. Ben bu arkadaşları kast ederek bu ifadeleri kullandım. Ben hiçbir zaman üniversite mezunlarını eleştirmedim. Evet, ben üniversite mezunu değilim ama çok üniversiteli okuttum. Birlik üyelerimizi arayarak diğer adaya oy isteyen devlet memuru arkadaş; bizi kötüleyerek kendi çıkarttıkları adayın üniversite mezunu olduğunu ve bu işleri bizden daha iyi bildiğini söylemiş. Ben bunları kast ettim. Üniversite mezunları, başımızın tacıdır. Keşke bizim dönemimizde de imkânımız olsaydı ben de üniversite okusaydım.”

“HATASI OLAN ÖZÜR DİLESİN, HODRİ MEYDAN!”

Toprağın Bereketi programında kullandığı ifadelerin arkasında durduğunu aktaran Başkan Kuzu, şunları kaydetti: “Burada hiçbir hatam yok. Beni kınıyorlar, kınamasınlar. Devlet dairesinde veterinerlik yapan, teknisyenlik yapan arkadaşlar, ilçelerdeki birlik üyelerimizi arayıp da filana oy ver deme yetkisine sahip değiller. Bunun altını çizerek söylüyorum: Herkes kendi işini yapsın. Devlet memurlarına saygı duyuyoruz. Devlet memuru, devlet memuru olduğunu bilsin. Devlet memurunun sivil toplum kuruluşlarını karıştırmaya yetkisi de hakkı da yok. Benim burada bir hatam yok. O yüzden kimseden özür dilemeyeceğim. Hatam olsa; 7 yaşındaki çocuktan da özür dilerim. Ama hatam yok. Bir hata, bir yanlış varsa yargı çözsün. Hatası olan özür dilesin. Hodri meydan!”

“BİRLİĞİMİZE KARIŞMASINLAR, BİRLİĞİMİZİ KARIŞTIRMASINLAR!”

Ne veterinerler ne de ziraat mühendisleriyle herhangi bir sorununun olmadığını kaydeden Birlik Başkanı Kuzu, “Aksi takdirde benim veterinerlerle de ziraat mühendisleriyle de bir problemim yok. Olsa bu arkadaşları birliğimizde istihdam etmezdik. Veterinerler, Veterinerler Odası’nda birbirlerini kollasınlar, haklarını hukuklarını arasınlar. Bizim birliğimize karışmasınlar. Birliğimizi karıştırmasınlar. Karıştıkları takdirde ben hukuki yollara başvururum” ifadelerine yer verdi.

Kuzu, son olarak şunları kaydetti: “Biz, 5596 sayılı yasaya bağlıyız. 5596 sayılı yasa demek; Sivil Toplum Kuruluşu demek. Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi ellerinde ana sözleşmeleri var. Bizim ana sözleşmemizde, açık bir şekilde diyor ki; 657 sayılı yasaya tabii bir devlet memuru hiçbir şekilde birliğin propagandasını yapamaz, seçimlerde birlik başkanlığına aday olamaz herhangi bir adayın lehine de çalışamaz. Hayvanı bulunan devlet memurları birliğimize üye olabilir; ancak ne birliğin yönetiminde yer alabilir, ne de denetiminde yer alabilir. 657 sayılı yasaya tabii olan babayiğitler (birlik üyesi olanlar) hiçbir zaman seçme ve seçilme hakkına sahip olan kişilere karışamaz. Ben, Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü’nde de sahada çalışan veteriner, ziraat mühendisi, tekniker olan arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum.”