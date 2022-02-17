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Vakkas Kuzu mağdur üreticiye yine birlik sahip çıktı

Geçtiğimiz günlerde Narlı bölgesinden yaklaşık 41 koyunu tren altında kalarak ölen Gözüela Ailesi mağduriyet yaşamıştı.

Vakkas Kuzu mağdur üreticiye yine birlik sahip çıktı

Vakkas Kuzu mağdur üreticiye yine birlik sahip çıktı

Geçtiğimiz günlerde Narlı bölgesinden yaklaşık 41 koyunu tren altında kalarak ölen Gözüela Ailesi mağduriyet yaşamıştı.

17 Şubat 2022 Perşembe 12:59
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Mehmet Ali Gözüela ve Osman Gözüela başta CİMER ve tarımsal daire başkanlığı olmak üzere ilgili tüm kişi ve kuruluşlara müracaat etti ancak aradan yaklaşık 3-4 ay geçmesine rağmen hiçbir yerden olumu yanıt alamadı mağduriyeti devam etti.

Üreticimizi bu aşamada birçok devlet kurumu bu işi çözse çözse birlik başkanı Vakkas Kuzu bey çözer şeklinde yönlendirmesiyle üreticilerimiz konuyla ilgili birlik başkanı Vakkas Kuzuyu ziyaret ettiler mağduriyetlerini dile getirdiler. Bunun üzerine Vakkas Kuzu elinden gelen tüm gayreti göstererek eşinden dostundan akrabalarından temin ettiği koyun ve keçileri üreticimize dün narlıda evinde üreticimize teslim etti. Üreticimiz aldığı destek ile ilgili söyle konuştu

'Bizim mallarımız koyunlarımız trenin altında kalarak telef oldu mağdur olduk başta CİMER ve ilgili tüm kurumlara ve kişilere defalarca müracaata bulunduk ancak hiçbir kurum ve kişiden bir destek alamadık ve görmedik. Bu arada kurumlardaki yöneticiler insani olarak Vakkas Beye yönlendirdiler. Ben sizin huzurunuzda birlik başkanı Vakkas Kuzu beye çok çok teşekkür ediyor Allah razı olsun diyorum. Birlikten daha büyük ve güçlü kuruluşlar hiçbir destek vermedi. Vakkas Beyin tuttuğu altın olsun Allah kazadan beladan fitneden korusun kazancına bolluk ve bereket versin tekrar tekrar teşekkür ediyorum dedi.'

Kahramanmaraş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu ise 'mağdur olan çiftçilerimiz üreticilerimiz ziyaretimize geldiler 41 adet koyunu tren altında kalarak telef olmuştur bu mağduriyet jandarmamızın tutanağı ve fotoğraflarla üreticimizin beyanıyla gerçektir bizlerde çok üzüldük. Bir sivil toplum örgütü ve birlik olarak tüzüğümüzde ve asli görevlerimiz arasında olmamasına rağmen insani olarak ve bir hemşehri olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Şahsi çevremden rica minnet ederek 12 adet koyun ve keçi temin ettik ve üreticimize teslim ettik. Üreticimizde son derece memnun oldu. Bizlerin asli görevi olmamasına rağmen üreticimize yardımcı olduk aynı hassasiyeti kuruluş amacı tarım ve hayvancılığa destek olması gereken kurum ve kişilerden de bekliyoruz çünkü Türkiye’nin ve şehrimizin kalkınması tarım ve hayvancılıktan geçer. Kurumlarımız böyle zor durumda değil de hangi günlerde üreticimizin yanında yer alacak. Ben tekrar üreticimize çok geçmiş olsun diyorum çam sakızı çoban armağanı elimizden gelen desteği verdik şeklinde konuştu.'

Bizlerde Maraş Bölge Gazetesi olarak gece gündüz üyeleri başta olmak üzere Kahramanmaraş Tarım ve Hayvancılığı için çalışan ve sosyal konularda duyarlı olan başarılı çalışkan Vakkas Kuzu beye teşekkür ediyoruz.

Son Güncelleme: 17.02.2022 18:41
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Vakkas Kuzu Mağdur üreticiye Yine Birlik Sahip çıktı
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