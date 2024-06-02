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Vakkasoğlu; “Maraş’ta Necip Fazıl’ı konuşmak çok kıymetli”

Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl’ın doğumunun 120. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Necip Fazıl’ın fikir ve yazın hayatını farklı perspektiften ele aldı.

Vakkasoğlu; “Maraş’ta Necip Fazıl’ı konuşmak çok kıymetli”

Vakkasoğlu; “Maraş’ta Necip Fazıl’ı konuşmak çok kıymetli”

Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl’ın doğumunun 120. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Yazar Vehbi Vakkasoğlu, Necip Fazıl’ın fikir ve yazın hayatını farklı perspektiften ele aldı.

02 Haziran 2024 Pazar 13:02

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek’ün doğumunun 120. yılı dolayısıyla program düzenledi. Necip Fazıl’ın adını taşıyan Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda Kahramanmaraşlı Eğitimci – Yazar Vehbi Vakkasoğlu, edebiyatseverlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş’in de yer aldığı söyleşiye edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren programda Vakkasoğlu; Necip Fazıl’ın sosyal hayatı, Türk Edebiyatı’na katkısı, kendinden sonraki nesillere örnek oluşu, fikir ve düşünce hayatı ile eserleri gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı. Yazar Vehbi Vakkasoğlu, söyleşinin ardından kitaplarını okurları için imzaladı. Düzenlenen programın çok değerli olduğu ve verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi ve Vehbi Vakkasoğlu’na teşekkür etti.

“MARAŞ’TA NECİP FAZIL’I KONUŞMAK ÇOK KIYMETLİ”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitimci – Yazar Vehbi Vakkasoğlu, “Bu sene hemşehrimiz Necip Fazıl’ı pek çok şehirde andık. Tabi Necip Fazıl’ı Maraş’taki hatıralarıyla Maraş’ta anmak çok önemli benim için. Bugün birçok neslin elinde kalem, dilinde kelam varsa bunu Necip Fazıl’a borçludur. Bizlere yazma aşkını ve konuşma cesaretini o vermiştir. Necip Fazıl’ın doğumunun 120. yılı dolayısıyla böyle bir program düzenlemek de ayrı bir zarafet ve incelik. Sebep olanlara teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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