Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Babalar Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Babalar Günü Mesajı
Sarıaltun, 'Babalar Çocuklarının Gözünde Birer Kahramandır'
Sarıaltun, 'Babalar Çocuklarının Gözünde Birer...
Yardımcıoğlu, 'İyi yetiştirilmiş bir Oğul, iyi bir Baba demektir'
Yardımcıoğlu, 'İyi yetiştirilmiş bir Oğul,...
Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi Tamamlanıyor
Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Telafi Eğitimi İçin Hazırlık
Kahramanmaraş’ta Telafi Eğitimi İçin Hazırlık

Vali Coşkun ’dan anlamlı babalar günü ziyareti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile birlikte Babalar Günü münasebetiyle, şehit ve gazilerin ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vali Coşkun ’dan anlamlı babalar günü ziyareti

Vali Coşkun ’dan anlamlı babalar günü ziyareti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile birlikte Babalar Günü münasebetiyle, şehit ve gazilerin ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

20 Haziran 2021 Pazar 17:06
banner459

Vali Coşkun ziyaretler kapsamında, Kıbrıs Gazisi Ali Yanık, Şehit J. Uzm. Çvş. Erkan İmalı ve Şehit Polis Memuru Dursun Sevmez’in kıymetli aileleriyle bir araya geldi.

Şehitlerimizin ve gazimizin aileleri ile bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, ailelere; sağlıklı, mutlu ve hayırlı ömürler dileğinde bulundu.

Fırsat buldukça şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Coşkun, “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetisiniz. Babalar Günü vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyor, başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın da Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Şehitlerimizin ve gazimizin aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’a ziyaretleri esnasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da eşlik etti.

Vali Coşkun, ziyaretler sonrasında vatandaşlarla da selamlaşıp bir süre hasbihal ederek hemşehrilerimizin Babalar Günü’nü kutladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onikişubat belediyesinden vefa örneği
Onikişubat belediyesinden vefa örneği
Elbistan Atık Su Arıtma Tesisi Hızla Yükseliyor
Elbistan Atık Su Arıtma Tesisi Hızla Yükseliyor
Ali Babacan Kahramanmaraş'a geliyor
Ali Babacan Kahramanmaraş'a geliyor
Başkan Güngör’den Babalar Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Babalar Günü Mesajı
Kahramanmaraş'ta yaşlı çift 3 zihinsel engelli çocuğuyla yaşam sürüyor
Kahramanmaraş'ta yaşlı çift 3 zihinsel engelli çocuğuyla yaşam sürüyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber