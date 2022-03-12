Vali Coşkun’dan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

Aziz Hemşehrilerim,

İstiklal Marşımız, milletimizin en zor şartlarda içinde bulunduğu durumu, sahip olduğu gücü ve kararlılığı bugüne taşıyan, geçmişle geleceği ortak bir paydada birleştiren, hürriyet ve istiklal aşkını yansıtan, Türk Milleti’nin var olma mücadelesini ölümsüzleştiren en kıymetli değerimizdir.

Kurtuluş Savaşı'nın en çetin döneminde milletimize moral ve cesaret kaynağı olan İstiklal Marşımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu cennet vatanın semalarında sonsuza kadar yankılanmaya devam edecektir.

Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir.

Gençlerimiz bilmelidir ki milli ve manevi değerlerimizin muhafazası, bastığı yerleri toprak diyerek geçmemekle, vatan toprağında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmamakla olur.

Bu anlamda gurur vesilemiz olan gençlerimizin, İstiklal Marşı’nın özünü teşkil eden, vatan ve bayrak sevgisini, hürriyet ve bağımsızlık aşkını benliklerinde daima yaşatacaklarına, ülkemizin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak adımları da kararlılıkla atacaklarına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy’u, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad olsun.