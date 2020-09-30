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Vali dr. Erdinç Yılmaz’ın 1 Ekim dünya yaşlılar günü mesajı

Toplumsal ve kültürel unsurlarımızı geçmişten geleceğe taşıyan yaşlılarımız, tarihsel süreçte kök değerlerimize uygun olarak ailenin temel unsurlarından birisi, yol göstericisi, akıl danışılanı ve kültürümüzün bereket kaynağı olmuştur.

Vali dr. Erdinç Yılmaz’ın 1 Ekim dünya yaşlılar günü mesajı

Vali dr. Erdinç Yılmaz’ın 1 Ekim dünya yaşlılar günü mesajı

Toplumsal ve kültürel unsurlarımızı geçmişten geleceğe taşıyan yaşlılarımız, tarihsel süreçte kök değerlerimize uygun olarak ailenin temel unsurlarından birisi, yol göstericisi, akıl danışılanı ve kültürümüzün bereket kaynağı olmuştur.

30 Eylül 2020 Çarşamba 13:55

Toplumumuzun hem geçmişi, hem hafızası, hem kimliği, hem de kökleridir. Aynı zamanda da kuşaklar arasında bir köprüdür. Gençlerimize yol gösterici birer ışık olan yaşlılarımızın içinde bulunduğu koşulları anlamaya çalışmalı, onlara hizmet sunumunda azami gayret içerisinde olmalıyız.

Geçmiş yaşantılarında önemli görevleri yerine getiren, tecrübe ve düşünceleriyle bizlere yol gösteren yaşlılarımız, her zaman baş tacımız olmuşlardır. Toplum olarak yaşlı vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama noktasında her zaman üzerimize düşen vazifeyi yapmalı, onlara gereken değeri göstermeliyiz.

Yaşlılarımıza el uzatmak, sorunlarını çözmek, hiçbir sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdürebilecekleri ortamı hazırlamak hepimizin en temel görevidir.

Bu bağlamda Osmaniye Valiliği olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmanın azim ve gayreti içerisindeyiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ilimizde yaşayan yaşlılarımıza yönelik olarak bir çok yardım modülüyle ayni ve nakdi yardımlar veriyor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla evde bakım hizmeti ve psiko-sosyal terapilerle daha kalite bir yaşam imkânı sunuyoruz.

İlimizde yer alan yaşlılarımızın bakım ve temel ihtiyaçlarının karşılandığı Özden Huzurevimizde 2020 yılı itibariyle 82 yaşlımızı ağırlıyor, Engelli Evde Bakım Hizmeti kapsamında 5075 vatandaşımıza nakdi yardım yapıyoruz. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın öz kaynaklarıyla ilimiz genelinde 2019 yılı itibariyle dar gelirli hanelerimize 166.374.184 TL sosyal ekonomik destek sağlıyor ve il genelinde 151.598 vatandaşımıza hizmet götürüyoruz.

Yaşlılarımızın sosyal ihtiyaçları olan bakım ve barınma noktasında ihtiyaç sahiplerine elimizden gelen katkıyı sunmaktayız. Millet olmanın ve bir arada yaşamanın gereği de işte budur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm yaşlılarımızın bu anlamlı günlerini kutluyor, vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk dileklerimle saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

Son Güncelleme: 30.09.2020 13:59
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