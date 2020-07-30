Vali Ömer Faruk Coşkun'dan Kurban Bayramı Mesajı

“Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün yoğun yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın sevincini, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.



Aziz Milletimizin mayasında bulunan yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzide örneklerinin yaşandığı bayramlar; yoksulun, yetimin, düşkünün korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı, kin ve nefretin ortadan kalktığı müstesna günlerdir.



Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı’nı da bu yıl farklı geçireceğiz.



Ne yazık ki bu özel günlerin güzelliği olan örf ve adetlerimize bir süre daha ara vereceğiz. Büyüklerimizin ellerinden öpemeyecek, akraba ziyaretlerinde bulunamayacağız. Bizde, bu bayramda alışılmışın dışında sevdiklerimizi telefonla arayarak gönülden bayramlaşacağız.



Biliyoruz ki bu zor günleri de inşallah geride bırakacağız. Daha nice güzel bayramlarda hep birlikte olacak, büyüklerimizin ellerinden öpüp, küçüklerimizle kucaklaşacağız.



Her ne kadar ziyaretler olmasa da, bu anlamlı günlerde aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazilerimizi de aramayı unutmamalı ve yanlarında olduğumuzu her daim hissettirmeliyiz. Ayrıca Bayram vesilesiyle yolculuğa çıkacak hemşehrilerimden istirhamım, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde seyahat etmemeleri, özellikle hız kurallarına azami derecede riayet etmeleridir.



Bu duygu ve düşüncelerle; başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerim olmak üzere; tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, Bayramın tüm İslam âlemi için barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ederim.”