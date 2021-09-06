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Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 10:38
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Vali Coşkun mesajında şunları söyledi;

“Pandemi süreci nedeniyle uzun bir ara verilen yüz yüze eğitime, yeni umutlar ve yeni heyecanlarla, huzurlu bir başlangıç yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerinin ve büyük fedakârlıklarla, yurdun her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaştığımı belirtmek isterim.

Kuşkusuz çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumun geleceği için de büyük bir önem taşımaktadır.

Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, yarınlarımızı emanet ettiğimiz, sabır ve fedakârlık timsali öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir. Değerli Öğretmenlerim; Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olması, sizlerin çalışmalarına bağlı olduğu bilinciyle hareket edip öğrencilerinize bu anlayışla yaklaşıp onları geleceğe hazırlayacağınızdan asla şüphem yoktur.

Sevgili Öğrenciler; sizlerin vatanını, milletini seven, bilgili, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreyi ve doğayı koruyan, ruh ve beden sağlığına sahip, doğru düşünen ve sağlıklı karar veren, yalnızca bilgi sahibi olmak için değil bilim, teknoloji, insani değerler ve sanat gibi alanlarda kendini geliştirmiş, sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetişmeniz en büyük hedefimizdir.

Ülkemiz için yapılabilecek en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için gayret etmek hepimiz için en önemli sorumluluklarımızdandır.

Sevgili öğrenciler, Değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli veliler;

Bilindiği üzere salgın tehlikesi henüz tam anlamıyla geçmiş değil. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının yüz yüze devam etmesi tedbirlere sıkı sıkıya riayet etmemize bağlı. Lütfen sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterelim, tedbiri elden bırakmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarımızın ve ailelerimizin 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eder, sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım.

Anahtar Kelimeler:
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
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