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Kahramanmaraş
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Vefa Bakırcılıktan Kurban Bayramı mesajı

Vefa Bakırcılık Şirket sahibi Hacı İsbir, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Vefa Bakırcılıktan Kurban Bayramı mesajı

Vefa Bakırcılıktan Kurban Bayramı mesajı

Vefa Bakırcılık Şirket sahibi Hacı İsbir, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 15:10

Kahramanmaraş halkını bayramını tebrik eden Hacı İsbir, şunları ifade etti;

“Aile olmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın simgesi olan bir bayramı daha birlikte yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Barışa ve kardeşliğe, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu bayram vesilesiyle ülkemizde ve tüm dünyada huzurun ve barışın hakim olmasını temenni ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına kutlar, çağdaş bir toplum olmanın gereklerini yerine getiren, dinine, toprağına, bayrağına ve milletine bağlı olmak temennisiyle güzel bir bayram geçirmenizi dilerim.”

Anahtar Kelimeler:
Vefa Bakırcılıktan Kurban Bayramı MesajıHacı Isbir
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