Yağlıcıoğlu baklava lezzet reyhasıyla İstanbul’u büyüledi

İstanbul’un en modern mimari yapıya sahip Başakşehir ilçesi Kayaşehir semti Merkez avm girişinde Hilton Hampton hotel yanında geçtiğimiz ay Bülent Yağlıcı tarafından kurumsal ferah mimari konsepte 'cafe pastane ve künefeci' mekânı çizgisinde nezih bi dükkân olarak hizmet sunmaya başladı.

Yağlıcıoğlu Baklava Dondurma Mekân dün akşam Kahramanmaraş siyaset ve iş dünyasında gönüllerin başkanı Mehmet NAR ve Parlaklar Madeni Yağ Sanayi ve Türkoğlu Derneği Başkanı Cafer Parlak ile birlikte gazeteci Eyüp Kadir Kılcı'yı aileleriyle birlikte ağırladı.

"Lokasyon olarak sanayi bölgeleri hem spor ve sosyal aktivite hemde konut ve sağlık yatırımları merkezinde olması hasebiyle Kahramanmaraş’ın tanınmış renkli simaları ile bölgeye gelenler şimdiden mekânın müdavimleri oldu."

Kahramanmaraş'ta efsane başkan olarak bilinen memleketin insanın gönlünde Memmed Ağa tanınan Mehmet NAR mekân harika olmuş, konsepti çok beğendim. Kullanılan malzemeler doğal oluşu tadından reyhasından belli. Biz dostlarımızla fırsat buldukça burada buluşuyor, memleketin terası gibi yayla nezih bir yer dedi.

Parlaklar Madeni Yağ Sanayi (oilmarkt) ve Türkoğlu Dernek Başkanı Cafer Parlak biz dostları,başkanları buraya doğal pancar şekerinden imal edilen tatlılar, künefe,katmer,Maraş Dondurmasıyla ve sıcak ilgi alaka işyerininden çıkınca bizi ilk buraya getiriyor, dedi.

Mekân da müşterilerin konuşmalarına kulak misafiri olduk. Katmerleri, bol fıstıklı künefe ve baklavaları enfes kısa zamanda aradığımız adres oldu.

İstanbul Başakşehir ilçesi Kayaşehir Merkez Avm cadde üstü dükkanlarda hilton hampton hotel sırasında Katmer, Künefe, Baklava, Fıstıklı Sarma, Doğal salep, kavrulmuş fıstığı ve çerezleriyle tadı damağımızda 40 yıl hatır bırakan Türk Kahvesi (özel formüllü) dostlarınızla keyifli anlar yaşarken bir o kadar da doğal lezzetle tanışma adresi olmuş.

Yağlıcıoğlu Baklava Dondurma ile yeniden tatlı lezzetseverlerin ilgisini çekmeyi başaran mekânın sahibi Bülent Yağlıcı dostum biliyorsun biz uzun zamandır Kahramanmaraş Dondurma sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Biz reklam değil lezzet satıyoruz. Bu iş bizim babadan oğula 3.kuşak mesleğimiz bize kendi sofranda yemeyeceğini müşteriye satmayacaksın düstürunda yetiştirdiler. Yağlıcıoğlu Baklava olarak ürünlerimizde pancar şekeri kullanıyoruz. Kaymak ve fıstık gibi malzemelerinin en doğal olanını tercih ediyoruz. Mekânın inşaatından açılışına kadar profesyonel mimar ile çalıştık.Geleneksel ve modern çizgilerle pastane, cafe ve künefe dondurmacı birlikte farklı hoş güzel bir dükkân ortaya çıktı, dedi.