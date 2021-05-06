Yahudi yerleşimciler neden doğu kudüs'teki filistinlileri zorla evlerinden kovuyor?

Filistinli Şeyh Jarrah mahallesindeki İsrailli yerleşimciler, Filistinli ve İsrailli aktivistlerin 16 Nisan 2021'de İsrail işgali altındaki doğu Kudüs'teki evlerinden Filistinli ailelerin evlerinden sürülmesine karşı bir gösteri sırasında evlerinin önünde sloganlar atmasına tepki gösterdi. (AFP) "Jakob, buranın senin evin olmadığını biliyorsun," Filistinli bir kadın olan Mona al Kurd, internette yaygın olarak yayılan bir videoda, evinde İsrailli bir yerleşimciyle karşılaştığı videoda yakalandı.

"Evet," Jakob onaylıyor. "Ama ben gidersem sen de geri dönersin" diyor. Filistinli ailenin evini devralmakla ilgili her türlü sorumluluğu kabul etti, çünkü bunu yapmaya karar vereni yönlendirdiğini söyledi.

"Şifa evimi çalıyor!" Kurt hüsranla karşılık veriyor.

"Çaldığıma inansaydım, o zaman başkası çalacak" diyor.

Ekim ayında, Kudüs'teki bir İsrail bölge mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Jarrah mahallesindeki en az 12 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimcilerin yönetimi devralması ve masraflarını karşılaması için evlerinden vazgeçmeleri gerektiğine karar verdi.

Mahkemenin Mart ayında Filistinli ailelerin karara itiraz etmesini reddetmesinin ardından, oturma eylemleri ve protestolar mahalleyi ele geçirdi. Filistinli haber ajansı WAFA, mahkemenin 2 Mayıs'a kadar yaklaşık 50 kişiden tahliye talebinde bulunduğunu ve mahalle sakinlerinin yaklaşık 70'inin bu Ağustos ayında tahliye edileceğini söyledi.

On yıllardır bu evlerde yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimciler ve polis onları zorla dışarı çıkarmak için ortaya çıkarken kararlara direniyor. Onlara göre bu karar, İsrail'in 1948'de binlerce Filistinlinin yerlerinden edilip evlerinden sürüldüğü Nakba, "Felaket" ile başlayan politikasının bir devamı.

Kudüs Postası'na göre evler, baş rahibin gömüldüğü "Adil Simeon'un Mezarı" olarak bilinen bir kompleksin içinde yer alıyor. Mahkeme, mevcut sakinlerin (Filistinliler) birkaç yıldır gerekli kirayı ödemediğini ve "Yahudi İsraillilerin mülk üzerindeki iddialarını" çürütmediğini belirtiyor.

İsrail mahkemesi ailelere anlaşmaya varmaları için fazladan iki gün vererek 4 Mart'a kadar izin verdi, ancak bunun imkansız olduğu ortaya çıktı. İsrail güçleri dün gece Şeyh Jarrah'daki evlere baskın düzenledi, yaşlılar da dahil olmak üzere sakinleri evlerinde göz yaşartıcı gazla öldürdü. Bu arada İsrailli yerleşimciler, zorunlu tahliyelere karşı gösteri yapan sakinlere saldırdı. On Filistinli yaralandı ve üçü hastaneye kaldırıldı.

Geçmişte İsrail'in yerleşim politikaları nedeniyle tahliye edilen birçok Filistinli çaresizlik içinde çadır kurdu, ancak bunlar da İsrailli yetkililer tarafından basıldı ve yıkıldı.

İsrail'in tahliye baskısı, 1970'te İsrail parlamentosunda taşa konan bir politikaya dayanıyor. 1948'deki toplu yerinden edildikten sonra, BM'nin mülteci ajansı UNHCR tarafından Ürdün'le yapılan bir anlaşma uyarınca 27 evde sadece 37 Filistinli aile mahalleye yerleştirildi. hükümet.

O zamanlar Doğu Kudüs, Ürdün'ün emri altındaydı, ancak İsrail o zamandan beri bölgeyi işgal etti ve ilhak etti.

Yahudi yerleşimciler toprağın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor ve yerleşim yerlerini Filistinlilerin yaşadığı Doğu Kudüs'ün tamamına genişletmek istiyorlar. Uluslararası hukuka göre, İsrail yerleşimleri yasadışı kabul ediliyor ve geniş çapta kınanıyor.

Kurt ailesi, İsrail’in Filistinlileri İsraillilerle değiştirme planı çerçevesinde evlerini Yahudi yerleşimcilere teslim etmeleri istenenlerden. Aile, mülklerinin yarısını 2009'da yerleşimcilere kaybetmişti.

Mona Kurd'un ikiz kardeşi Mohamed, evi 11 yaşındayken kısmen evlerini işgal eden "Brooklyn desenli gecekondular" ile paylaşmanın "dayanılmaz, tahammül edilemez ve korkunç" olduğunu söyledi.

"Sadece evimizde oturuyorlar, bize işkence ediyorlar, bizi taciz ediyorlar, bizi yalnızca saatin ikinci yarısını evden çıkmaya zorlamak için ellerinden geleni yapıyorlar, aynı zamanda komşularımızı da, tamamen yok etme çabasının bir parçası olarak evlerini terk etmeye taciz ediyorlar. Kudüs'ten Filistinlilerin varlığı ”dedi.

“İnsanlara sürekli olarak bunun sadece bazı tuhaf yasal nedenlerden ötürü mallarını kaybetmekte olan Filistinli fakir bir Filistinli aile olmadığını hatırlatmalıyız. Bu, Kudüs'ün dört bir yanında ve komşu şehirlerde (genel olarak Filistin), doğaları gereği onları yerlerinden etmek için tasarlanmış bir yargı sisteminin acımasız dişleriyle yüzleşen yüzbinlerce Filistinli ”dedi.

Tepkiler

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al Maliki Pazartesi günü gönderdiği bir mektupta, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (ICC) İsrail'in Şeyh Jarrah semtindeki eylemlerine karşı açık ve aleni bir tavır almaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler de Mart ayında, “bu alanların demografik yapısını değiştirmeye yönelik her türlü çabadan endişe duyduğunu söyledi. Bu endişeleri şeffaf hale getirdi ve konuyu BM Güvenlik Konseyi'nde takip ederek bu pozisyonda kararlı kalacaktır.

İnsan hakları örgütleri de zorunlu tahliyeleri kınadı.

İsrail insan hakları örgütü Barış İçin Yahudi Sesi, Filistinli ailelere desteğini açıkladı.